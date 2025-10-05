·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¡Âçºå¤Ç¤Ç¤¤¿Í§¿Í¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÉû¼ÒÄ¹¡¡¡ÖÀè·î¤â²ñ¤Ã¤Æ¡¢Íè·î¤â²ñ¤¦Í½Äê¡×¤ËÉÍÅÄ²í¸ù¤â¶Ã¤
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢´ØÀ¾¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¡¢MC¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬½Ð±é¤¹¤ëCM¤Î¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤âË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¤È¤Ï¿¼¤¤Ãç¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯Á°¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÂçºå¤ÇÍ§Ã£¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ë¤Ç¤¤¿Í§Ã£¤¬¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¤ÇÀä¶«¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤Î¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¦ÅÄÃæ¿®»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë¹½¤Ê¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Íè·î¤â°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃçÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¶Ã¤¤¤¿ÉÍÅÄ¤¬¡Ö²¿¤·¤ÆÍ·¤Ö¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¥«¡¼¥È¡£¥´¡¼¥«¡¼¥È¤Ë°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È°Õ³°¤¹¤®¤ë¸òÍ§´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉû¼ÒÄ¹¡¦ÅÄÃæ»á¤âÅÐ¾ì¡£¡ÖÀè·î¤â²ñ¤Ã¤Æ¡¢Íè·î¤â²ñ¤¦Í½Äê¡×¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Öµ¤¤¬¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÁ´Á³¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¡¢ÉÍÅÄ¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£