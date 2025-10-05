¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËºÇ¤â¼å¤¤ÂÇ¼Ô¡×¡¡Ìµ»àËþÎÝ¤Ç»°¿¶¡Ä2°ÂÂÇ¤Ç¤âNYÅÜ¤ê¡ÖµÕ10·îÃË¡×
POÄÌ»»62»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.217¡¢OPS.776
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 10¡¼1 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¼«Ëý¤ÎÂÇÀþ¤¬¤ï¤º¤«1ÆÀÅÀ¡£¹¥µ¡¤Î¾ìÌÌ¤Ç°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¼çË¤¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬ËþÎÝ¤Ç»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖµÕ10·îÃË¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï6²ó¡¢Ï¢ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÂÇÀÊ¤ò²ó¤·¤¿¡£º£µ¨53ËÜÎÝÂÇ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1°Ì¤ÎOPS1.1144¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÂç´ÇÈÄ¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î8µåÌÜ¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ»°¿¶¡£Å¨ÃÏ¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å²¡¤·½Ð¤·¤Ç1ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬Êø¤ì¤ÆÂçÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ê¥¹¥³¥¢¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÂÇÀÊ¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï2°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤Çº£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.400¡¢OPS.905¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÈæ¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËþÎÝ¤Ç»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤ÈÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤éËþÎÝÃÆ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤Í¡×¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÀäÂÐ¤ËÂÇ¤¿¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËºÇ¤â¼å¤¤ÂÇ¼Ô¡×¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¤È¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï62»î¹ç¤ÇÄÌ»»ÂÇÎ¨.217¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.776¡¢»°¿¶Î¨32.0¡ó¤È¸·¤·¤¤¿ô»ú¤¬ÊÂ¤Ö¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£µ¨¤³¤½¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë