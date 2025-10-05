¶å½£ÅÅÎÏA¤¬ÃÄÂÎ4Ï¢ÇÆ¡¡·è¾¡¤ÇÀ¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹ÔA¤òÇË¤ë¡¡½÷»Ò¸Ä¿Í¤ÏÆ£¸¶²ÌÊâ¤¬½éÍ¥¾¡¡Ú¶å½£¼Â¶ÈÃÄ·õÆ»¡Û
¡¡·õÆ»¤Î¶å½£¼Â¶ÈÃÄÂç²ñ¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤Ï5Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢60¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤Ã¤¿5¿ÍÀ©ÅÀ¼è¤êÊý¼°¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¶å½£ÅÅÎÏA¤¬4Âç²ñÏ¢Â³10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£29¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿½÷»Ò¸Ä¿Í¤ÏÆ£¸¶²ÌÊâ¡ÊÊ¡²¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¾å°ÌÀ®ÀÓ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÚÃÄÂÎ¡Û¢À¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹ÔA£À¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹ÔB¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢A¥¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢¹¾Æ£»ÀÁÇB¡¢»°É©¤Õ¤½¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹A¡¢ALSOK¡¡A
¡¡¡Ú½÷»Ò¸Ä¿Í¡Û¢Èõ¸ý¤Û¤¿¤ë¡Ê¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë£ÍÇÏ¼ùÎ¤¡ÊÊ¡²¬¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡Ë¡¢¾®ÅÄÎë¼î¡ÊÆ±¡Ë¥ÃÓÅÄÈþ´õ¡ÊÊ¡²¬¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢°ÂÉðÀ»ºÚ¡ÊÆ±¡Ë¡¢ÅÄ¹¾ÍÚ¹á¡Ê¥é¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡¢²ÏÂ¼¤µ¤¯¤é¡ÊÆ±¡Ë