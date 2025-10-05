¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¥È¥Ã¥×¥¹¥¤¥Þー½¸¤¦´äºê¶³»Ò¥«¥Ã¥×2025¡áÀÅ²¬»Ô°ª¶è
ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤Î¸©Î©¿å±Ë¾ì¤Ç10·î5Æü¡¢¹ñÆâ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¤¥Þー¤¬½¸¤¦¿å±ËÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢°µ´¬¤Î±Ë¤®¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ç39²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö´äºê¶³»Ò¥«¥Ã¥×2025¡×¡£
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤·¤¿ÎëÌÚÁïÈþÁª¼ê¤ä¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ð¿È¤ÎË¾·î¸¨»ÒÁª¼ê¤Ê¤Éº£Ç¯¤âÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÀÅ²¬¤Ë½¸¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Í³·Á¡¢Ê¿±Ë¤®¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡¢ÇØ±Ë¤®¤Î4¼ïÌÜ¤¬50m¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¥¹¥¤¥Þー¤¬¾·ÂÔÁª¼ê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã½Ð¾ì¼Ô¡ä¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤È¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ç¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ã´äºê¶³»Ò¤µ¤ó¡ä¡ÖËèÇ¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾·ÂÔÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢39²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÒ»þ¤âÌÜ¤òÎ¥¤µ¤ºÁª¼ê¤Î±Ë¤®¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²¿¤«¤ËÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×