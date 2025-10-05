¡Ú³ÚÅ·¡Û»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤âÂ³Åê¡¡ÀÐ°æ°ìµ×£Ç£Í¤¬ÌÀ¸À¡ÖÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¡¡³ÚÅ·¡¦»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤¬£µÆü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÐ°æ°ìµ×£Ç£Í¤¬¡ÖÍèÇ¯¤â¤ä¤Ã¤ÆÄº¤¯¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤È¤«À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤ëÁª¼êµ¯ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï£²£°Ç¯¤Ë£±·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î½¢Ç¤¡£¥É¥é£±¡¦½¡»³¤ä¹õÀî¡¢ÃæÅç¤é¼ã¼ê¤òÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤òÄì¾å¤²¤µ¤»¤¿¤¬¡¢£¶£·¾¡£·£´ÇÔ£²Ê¬¤±¡¢£´Ç¯Ï¢Â³¤Î£´°Ì¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£