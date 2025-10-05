RSK

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³»ÔÄ¹Áª¡¡Î©¸õÊä¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï

²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í3¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú²èÁü①¡Û¡£

ÅêÉ¼¤Ï¡¢¸áÁ°7»þ¤«¤é»ÔÆâ134¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í­¸¢¼Ô¤¬Ä«¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì°ÕÃæ¤Î¸õÊä¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¸á¸å6»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï35.46%¤È¡¢2021Ç¯¤ÎÁ°²ó¡Ê32.88%¡Ë¤ò2.58¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²¬»³»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼¤Ï¡¢°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ¸á¸å8»þ¤ÇÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢¸á¸å9»þ15Ê¬¤«¤éÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£