ÅÏî´ÍºÂÀ¤ÈÀ¥ÀîÎ°µ×¤¬¡È¥À¥Ö¥ë21ÆÀÅÀ¡É¤ÇÌöÆ°¡ª 19ºÐ¥ëー¥ー¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡ÄÀéÍÕJ¤¬Å¨ÃÏ¤Ç2Ï¢¾¡
¡¡10·î5Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡×B1Âè1Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¤ò·âÇË¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó2¤ÄÌÜ¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤«¤éÀéÍÕJ¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÇúÈ¯¡£ÅÏî´ÍºÂÀ¤ÏÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤±¤Ç4ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à14ÆÀÅÀ¡¢¤µ¤é¤ËÉÙ³ßÍ¦¼ù¤â3ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï33－14¤ÈÁê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤ÏÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ë¤â¡¢ÀéÍÕJ¤ÏÉÙ³ß¤äÀ¥ÀîÎ°µ×¤é¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢58－36¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀéÍÕJ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥àー¥Ëー¤ä¥Ê¥·ー¥ë¡¦¥ê¥È¥ë¤é¤¬³èÌö¤·¡¢77－55¤ÇºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤âÀéÍÕJ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤ò¤ß¤»¡¢Ãæ¤Ç¤âÀ¥Àî¤¬¤³¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤±¤Ç8ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢102－76¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î2Àï¤ò¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤¿ÀéÍÕJ¤Ï¡¢ÅÏî´¤¬5ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à21ÆÀÅÀ¡¢À¥Àî¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë21ÆÀÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ4¥¢¥·¥¹¥È4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òÃ£À®¡¢ÉÙ³ß¤¬5ËÜ¤Î¥¹¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à18ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£³«Ëë2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿FEÌ¾¸Å²°¤Ï¡¢¥¸¥ã¥â¥ë¥³¡¦¥Ô¥±¥Ã¥È¤¬13ÆÀÅÀ¡¢¥·¥çー¥ó¡¦¥ª¥Þ¥é¤¬12ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä 102－76 ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¡Ê@Ì¾¸Å²°»ÔÈúÇÇÅç¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡Ë
ÀéÍÕJ¡Ã33¡Ã25¡Ã19¡Ã25¡Ã¡á102
FEÌ¾¸Å²°¡Ã14¡Ã22¡Ã15¡Ã25¡Ã¡á76
ÅÏî´¤¬Âè1¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¸«¤»¤¿¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È
