REAL AKIBA BOYZ¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ÖÂçÃÄ±ß¡£¥²¥¹¥È¤Ë´îÌðÉðË¤äRHYMESTER¤â»²Àï
REAL AKIBA BOYZ¤¬¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²³èÆ°»Ë¾åºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¤Ü¤¯¤é¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡ä¤ò10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤½¤Î¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡É¥ì¥Ú¥¼¥ó½©ÍÕ¸¶¡É¤òëð¤¦¥ª¥¿¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¥Á¡¼¥à¡¦REAL AKIBA BOYZ¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¢¥¥Ð¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¡£2023Ç¯Ëö¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð±é»þ¤Ë¤ÏYOASOBI¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢SnowManº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¾Ð´é¡×¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¡õMV¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¤À¡£
REAL AKIBA BOYZ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤ÆÁí¾Î¤È¤·¤Æ¡ÖÊÝ¸î¼Ô¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþÂÎ°é´Û¤Ï°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖÊÝ¸î¼Ô¡×¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿°ìÆü¡£
9Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤Ç¤¢¤ëREAL AKIBA BOYZ¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¥¢¥Ë¥½¥ó¤äºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥½¥ó¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¡ÉREAL AKIBA BAND¡È¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½ê¶¹¤·¤ÈÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë·Á¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î´îÌðÉðË¤¬»²Àï¤·²ñ¾ìÃæ¤ÎÇú¾Ð¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¦¥·¡¼¥ó¤ä¡¢RHYMESTER¤â¥³¥é¥Ü½Ð±é¤·¡¢REAL AKIBA BOYZ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¡£ËþºÜ¤Î¾Ð¤¤½ê¤È»þ¤Ë¤Ïµã¤½ê¤â¤¢¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö²»³Ú¡õ¥À¥ó¥¹¡×¤ÎÍ»¹ç¤òÍè¾ì¼Ô¤ËÂÎ¸³¤µ¤»¤ë¡¢Á´37¶Ê¡Ê¥á¥É¥ì¡¼´Þ¤à¡Ë¡¦Ìó3»þ´Ö¤ÎÂç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¡ÖÊÝ¸î¼Ô¡×¤ËÌóÂ«¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯¤Î9·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËºÆ¤ÓÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤â½©ÍÕ¸¶¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤ò¶î¤±½ä¤ëREAL AKIBA BOYZ¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
Photo by AYATO. / ¤¦¤¬¤¤¤«¤Ê / ·øÅÄ¤Ò¤È¤ß
1st Full Album¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë È¯Çä
https://rab.lnk.to/250924AL
¡ÚÈ¯Çä·ÁÂÖ¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡¦ÉÊÈÖ¡¦²Á³Ê¡Û
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜGoods¡Ë / ÉÊÈÖ¡§VVCL-2790¡Á2791 / ²Á³Ê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦REAL AKIBA BOYZ ¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡õ¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÆ±º
¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó»ÈÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥³Æ±º
¡¦¹ë²ÚÆÃÁõBOX¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¥Þ¥í¥ó¡Ë»ÅÍÍ
¡¡
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ë / ÉÊÈÖ¡§VVCL-2792¡Á2793 / ²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦MUSIC VIDEO¼ýÏ¿ ÆÃÅµBru-lay DiscÉÕ
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë / ÉÊÈÖ¡§VVCL-2794 / ²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¢§¢¨¡¡Á´ÉÊÈÖCD¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÆ±¤¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
01.¥ì¥Ú¥¼¥ó½©ÍÕ¸¶ feat.¸¶¸ýº»Êå
02.¥Õ¥é¥¤¥É¡ù¥×¥é¥¤¥É TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¨¥ë¥Õ¤µ¤ó¤ÏÁé¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¡ÊREAL AKIBA BOYZ loves ÅÄ¸ý²ÚÍ&AiRyA from REAL AKIBA BAND¡Ë
03.Neet In Jam🍓 TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¡¼¥È¤¯¥Î°ì¤È¤Ê¤¼¤«Æ±À³¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
¡ÊREAL AKIBA BOYZ loves ÃæÀîæÆ»Ò¡Ë
04.ÍÅ²ø¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼ TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍÅ²ø³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î
05.¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µ¡¼
06.»¶ºâ¥µ¥ó¥Ð
07.¥¤¥ó¥¥ã¥À¥ó¥¹
08.ÄìÊÕ¥Ç¥£¥¹¥³
09.VERSUS¡ÊREAL AKIBA BAND ver.¡Ë
10.SURVIVE
11.Gun¡Çs & Roses¡ÊREAL AKIBA BAND ver.¡Ë TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBACCANO!¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ cover
12.REALIZE
13.NEW ERA
¡¡¡ÊREAL AKIBA BOYZ feat.REAL AKIBA BAND¡Ë
14.M@STERPIECE ·à¾ìÈÇ¡ØTHE IDOLM@STER MOVIE µ±¤¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ø¡ª¡Ù ¼çÂê²Îcover
¡¡¡ÊREAL AKIBA BOYZ feat.REAL AKIBA BAND¡Ë
¢§½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµBlu-ray Disc (MUSIC VIDEO)¼ýÏ¿ÆâÍÆ¢§
¥Õ¥é¥¤¥É¡ù¥×¥é¥¤¥É / Neet In Jam🍓 / ÍÅ²ø¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼ / ÄìÊÕ¥Ç¥£¥¹¥³ / ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µ¡¼ / »¶ºâ¥µ¥ó¥Ð
