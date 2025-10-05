¡Ú¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Û¿ÆÉã¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤¤¡¡¡Ö¥Û¡¼¥×¡×ÀîÞ¼°ìÅý¤¬²ñ¿´KO¾¡Íø¡¡·»¤ÏÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ç»°ÃÊÌÜÍ¥¾¡
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¥ß¥É¥ëµé8²óÀï¡¡ÀîÞ¼°ìÅý¡ÊKO¡¡6²ó1Ê¬43ÉÃ¡Ë²¦ÂçÁï¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡Âçºå»Ô¡¦½»µÈ¶èÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£6²ó¤ËË¬¤ì¤¿¹¥µ¡¡£°ìÅÙ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿ÀîÞ¼°ìÅý¡ÊABC¡Ë¤¬¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤«¤±¤ë¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤¬²¦¤Î´éÌÌ¤ò¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤ÎKO¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¾¯¤·¤À¤±¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤¤¤¤Êó¹ð¤ò¤·¤è¤¦¤È¡¢ÅÝ¤¹¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¶¯¤¤·è°Õ¤òÈë¤á¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£8·î²¼½Ü¤ËÉã¡¦°ìÃË¤µ¤ó¤¬ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á¡¢52ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç»àµî¡£·»¤Ç¡¢ÂçÁêËÐ»°ÃÊÌÜ¤Î°ì°Õ¤Ï¡¢½©¾ì½ê¤ÇÁ´¾¡Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö·»¤â¡ÊÉã¤Ë¡Ë¤¤¤¤Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ß¥É¥ëµé¤Ë¸½¤ì¤¿¿·À±¤Ï¡¢¤·¤«¤·³¬µé¤Ø¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö²ñÄ¹¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¤Ë³¬µé¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Éã¤Î»Í½½¶åÆü¤ËÀÀ¤Ã¤¿ÈôÌö¡£»þÂå¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤òÃ´¤¦Âç´ï¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£