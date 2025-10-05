¿·ÂÎÁà¡¢ÎëÌÚÊâ²Â¡Ö¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¡×¡¡22ºÐ¤Î°ðÌÚÍûºÚ»Ò¤â°úÂàÉ½ÌÀ
¡¡¿·ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃÄÂÎÁí¹ç¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤Ç¡¢3Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÎëÌÚÊâ²Â¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸å¡¢µî½¢¤òÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¡£¶¥µ»¤Ç¤ÏÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î26ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¤ËÀï¤¦¿´¤Ï¡ÊÃç´Ö¤Ë¡ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¿·ÂÎÁà¤ÎÉáµÚ¤ä·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½°úÂà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿22ºÐ¤Î°ðÌÚÍûºÚ»Ò¡Ê¤ß¤É¤ê¥¯¡Ë¤â¸½Ìò¤òÂà¤¯°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£