Ä¹½÷¤ò»º¤à¤È¡¢µÁÊì¡Ö¼¡¤ÏÃË¤Î»Ò¤Í¡ª¡×¿ôÇ¯¸å¡¢Ä¹ÃË¤ò»º¤à¤È ¢ª¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¡Ù¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë¤·¤Æ¡ª¡×
»Ò¶¡¤Î¿Í¿ô¤äÀÊÌ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ºÅÂ¥¤µ¤ì¤¿¤ê¡£¸À¤Ã¤¿Â¦¤Ï·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿Â¦¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç·ë¹½¤Ê¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿ÍKÈþ¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¼¡¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â
KÈþ¤Ï·ëº§¸åÆóÇ¯ÌÜ¤ËÂè°ì»Ò¤ÎÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»º¸å¿ô»þ´Ö¸å¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àµÁÊì¤¬ÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤ÏÉÂ¼¼¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡¢
¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ê¤Î～¡© ¤¸¤ã¤¢¼¡¤ÏÃË¤Î»Ò¤Í¡ª¡×
Àè¤Û¤É½Ð»º¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¼¡¤Î»Ò¤ÎÏÃ¡¢¤·¤«¤âÃË¤Î»Ò¤ò¤È¤«¡Ä¡Ä
¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£
¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿KÈþ¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð»º¤ÎÈè¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤áÂ©¤·¤«½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËKÈþ¤ÎÉ×¤Î²È·Ï¤ÏÂå¡¹Â³¤¯Ì¾²È¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¦Çä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂèÆó»ÒÃÂÀ¸
¤½¤·¤Æ¿ôÇ¯¸å¡¢ÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£ÅÙ¤ÏµÁÊì¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿KÈþ¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡ÖÃË¤Î»Ò¡ª ¤ä¤Ã¤¿¤ï¤Í¡ª ¤¸¤ã¤¢¼¡¤Ï¤â¤¦°ì¿ÍÃË¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤ï¤è¡ª¡×
ÂÔË¾¤ÎÃË¤Î»ÒÃÂÀ¸¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇµÁÊì¤Ï¸À¤¤Êü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë¤·¤Æ¡£ÌµÀÕÇ¤¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¡ª
KÈþ¤ÏÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÉ¬»à¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢
¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤ÏÆó¿Í¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è～¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ÀÊÌ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆó¿Í¤È¤âÂç»ö¤Ê²æ¤¬»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¾Ð´é¤Ç°µ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¡©
µÁÊì¤Ï¡¢
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤¤Þ¤ê¤¬°¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¹ß¤ÏÂç¿Í¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
KÈþ¤ÎÆó¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¸½ºß¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÁÊì¤ÏÆó¿Í¤È¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤Î¿Í¿ô¤äÀÊÌ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¯¸À¤Ï¿µ½Å¤Ë¡¢¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À¥Ñー¥È¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯8·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§ÅÄÊÕ»í¿¥
¸µ°åÎÅ»öÌ³¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÐÌ³¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄºßÂð¥ïー¥«ー¡£Ê¸³ØÉô½Ð¿È¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÎå¤Þ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥é¥¤¥¿ー¤ÎÆ»¤Ø¡£¼«¿È¤Î½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°é»ù¥Ö¥í¥°¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ò³«»Ï¡£µÁ¼Â²È¤äÉ×¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î´Ø·¸¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤«¤éÃæ³Ø¼õ¸³¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£