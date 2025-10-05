¼«±ÒÂâ¤¬¡ÖÆ°¤¯¼ê½Ñ¼¼¡×¤ò¸ø³«¡ª¥³¥ó¥Æ¥ÊÆâ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¥«¥Ð¡¼¤Ï³°¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ½ñ¤¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
Ææ¤ÎÊ¸¸À¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡©
¡¡2025Ç¯10·î1¡Á3Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö´íµ¡´ÉÍý»º¶ÈÅ¸¡ÊRISCON TOKYO¡Ë2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬¡ÖÌî³°¼ê½Ñ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤Ê¤éÌÜÎ©¤Ä¡ª Ãí°Õ½ñ¤ÉÕ¤¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Û¤«¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤³¤ÎÁõÈ÷¤Ï¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç½é´ü³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½ýÉÂ¼Ô¤ÎµßÌ¿Î¨¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò²þÂ¤¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¼ê½Ñ¼¼¤ª¤è¤ÓÉ¬Í×¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤òÈ÷¤¨¤¿°åÎÅÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ç¤ËÍ»ö¤ÎºÝ¤ËÉé½ý¤·¤¿Ââ°÷¤ÎµßÌ¿¡¦¼£ÎÅ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¶»¡¦³«Ê¢¡¦³«Æ¬¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¸Ì¿°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê½é´ü³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¸åÊý»Ù±çÏ¢Ââ¤Î±ÒÀ¸ÉôÂâ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï73¼°Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿ÈÂ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢ºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³ÈÉý²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î³ÈÉý¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÆâÉô¤â¸«³Ø¤Ç¤¤ë·Á¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢³°²Ê¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Î¼ê½Ñ¼¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë²÷Å¬¤ÇÀ¶·é¤Ê´Ä¶¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¶õÄ´ÀßÈ÷¤âÀ°¤¨¤é¤ì¡¢ÎäÃÈË¼¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÎäË¼ÀßÈ÷¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥«¥Ð¡¼ÉôÊ¬¤Ë¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¥«¥Ð¡¼¤Ï³°¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÊ¸¸À¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¼ÖÆâ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¼«±Ò´±¤ÎÊý¤Ë¡¢¤³¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤Î°ÕÌ£¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°µ¡¤Ï¼Ö³°¤Ë¤à¤½Ð¤·¤Î¾õÂÖ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º½¿Ð¤Ê¤É¤ÎÈùÎ³»Ò¤¬Â¿¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥«¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢²¹ÅÙÄ´À°¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÀÁÇ¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÀ³²¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÆÆâ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¼«±Ò´±¤ÎÊý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö»ä¤¬ÆþÂâ¤¹¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤³¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢²áµî¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥ß¥¹¤¬Ê£¿ô²óÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃí°Õ´µ¯¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£