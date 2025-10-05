º´¡¹ÌÚÏ¯´õ0Éõ¤Ç¤â¡Ä¥É·³¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¿Ìä¡ÖÃÙ¤¹¤®¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤»¤ó¤È¡×¡¡ËÜ¿Í¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Î¶ÛµÞÅÐÈÄ
¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¾¡Íø
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÆóÎÝÂÇ¤ò1ËÜÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤Ã¤Á¤êÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï5-3¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Âç»ö¤Ê½éÀï¤ò¾¡Íø¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÆóÎÝÂÇ¤ò1ËÜÍá¤Ó¤ë¤â¡¢ºÇÂ®162.5¥¥í¤ÎÂ®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤Î¹¶·âÃæ¤«¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ï¾¯¤·¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¡£8²ó¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥·¥¢¤¬¼¡¤Î²ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ÎÅÐÈÄ¤ò·èÄê¡£¥¤¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÅÐÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¾Á°¤Î¹¶·â¤Î1»à¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ï¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Áö¼Ô1¿Í½Ð¤Æ»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤·¤Ã¤«¤ê¤»¤ó¤È¡Ä¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Á°¤â¤Ã¤Æ¸ª¤Ä¤¯¤é¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¡©¡×¡ÖÅê¼ê¸òÂå·èÃÇ¤¹¤ë¤ÎÃÙ¤¹¤®¡£¤Ç¤â¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤·¤«¤·¥Ù¥ó¥ÁÈ½ÃÇ¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡×¡Ö¥Ù¥·¥¢Â³Åê¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥ó¥¢¥¦¥È¸å¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¥í¥¦¥¤Ã¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅê¼ê¸òÂå¤Ë¥»¥ó¥¹¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤âÅê¼êµ¯ÍÑ¤Î·èÃÇ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î½àÈ÷¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢9²ó2»à¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤â¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êµå¤òÁª¤ó¤Ç»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¡£NHK¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÁáÀîµ£É§»á¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤¬»þ´Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¸ø¼°YouTube¤Ë¸ø³«¤·¤¿»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¡Ê9ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¡Ë¥¦¥£¥ë¡Ê¥¹¥ß¥¹¡Ë¤ÎÂÇÀÊ¤¯¤é¤¤¤ÇÏ¯´õ¤¬¡Ê¸ª¤ò¡Ëºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë