¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿¹Åç»þÂå¤ÈÈæ³Ó
¡¡10·î¤Î¶¯²½»î¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î2»î¹ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¸½ºßÃÏ¤òÃÎ¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£²ó¤â3-4-2-1¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¹Åç»þÂå¤â¥ß¥¥Ã¥Á¤äÇð¹¥Ê¸¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤â±¦¤ÏÆ²°ÂÎ§¡¢°ËÅì½ãÌé¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÈÁêÇÏÍ¦µª¤ÎÉüµ¢ÁÈ¡£¤¤¤º¤ì¤âÆÍÇËÎÏ¤Î¤¢¤ë¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¹½À®¡£1¿Í¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎºÝ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤ÆCB¤ÈÏ¢·¸¤·¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¡£¹Åç¤Ç¤Ï¿¹ºêÏÂ¹¬¤¬²¼¤¬¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢ÀÄ»³ÉÒ¹°¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î1¿Í¤¬²¼¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë²¼¤¬¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏÀï½ÑÅª¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤À¡£
¡¡WÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ç¤Ï¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÄ´À°Ìò¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬º£²ó¤ÏÌ¤¾·½¸¡£ÅÄÃæÊË¤«³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë»Ä¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¤Û¤¦¤¬µ»½ÑÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤íÅÄÃæ¤ä³ùÅÄ¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢±óÆ£¹Ò¤äº´Ìî³¤½®¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿Êý¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¹¶¼é¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹Åç¤Î2¥·¥ã¥É¡¼¤Ï1¿Í¤¬¥Ñ¥µ¡¼¡¢1¿Í¤¬¥»¥«¥ó¥É¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥Ñ¥µ¡¼¥¿¥¤¥×¤¬¹âÇëÍÎ¼¡Ïº¡¢¥»¥«¥ó¥É¥È¥Ã¥×¤¬ÀÐ¸¶Ä¾¼ù¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡£º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤È¥Ñ¥µ¡¼¤È¤·¤Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡£¥»¥«¥ó¥É¥È¥Ã¥×·¿¤ÏÆîÌîÂó¼Â¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬¤¤¤ë¡£½é¾·½¸¤ÎÀÆÆ£¸÷µ£¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¥·¥ã¥É¡¼¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ê¤é¥»¥«¥ó¥É¥È¥Ã¥×·¿¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹Åç»þÂå¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÁ°Ç¤¤Î¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¡¤·¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ÏºÇÂç5¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ëÄ¶¹¶·âÉÛ¿Ø¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿Éð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌäÂê¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î²ÔÆ¯°è¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ß¥É¥ë¥¾¡¼¥ó¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÁÈ¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬³°¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤ÏÃæ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5¥È¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤ÆÁê¼ê¤¬5¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÐÊý¤¬²£Êý¸þ¤ØÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤µ¤ì¤ë¤È5¿Í¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÂ®¤µ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡Ç½À¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤«¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤ÎÆóÂò¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ»þÂå¤Î¹Åç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯Ãæ¿´¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Àè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¥·¥³Àï¤Ï¹¶Àª¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë·è¤áÂ»¤Í¤Æ0-0¡£ÊÆ¹ñÀï¤ÏÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤â¿©¤é¤Ã¤Æ¤ÎÇÔÀï¡£¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Í¸ú¤Ê»þ´Ö¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊÀ¾Éô¸¬»Ê / Kenji Nishibe¡Ë