28ºÐÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö·ø¼Â¤ÊÆ¯¤¤ÇÄù¤á¤¿¡×¡¡5È¯°µ¾¡¤Î»Å¾å¤²ÃÆ¡ÄÃÏ¸µ»æ¤¬µÚÂèÅÀÉ¾²Á
¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¤ÎMFºä¸µÃ£Íµ¤¬¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè9Àá¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5-0¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍMFºä¸µÃ£Íµ¤Ï¸åÈ¾30Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à5ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤«¤éÆ°¤¤¤¿¡£Á°È¾3Ê¬¡¢FW¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡á¥¢¥µ¥ó¥Æ¤¬CK¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢10Ê¬¤Ë¤Ï¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥Ô¥Ã¥ÁÍðÆþ¤Ç°ì»þÃæÃÇ¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ³«¸å¤ÎÁ°È¾30Ê¬¤¹¤®¤Ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡á¥¢¥µ¥ó¥Æ¤¬¸Ä¿Íµ»¤«¤é2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢¤µ¤é¤ËÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à6Ê¬¤Ë¤ÏMF¥Þ¥Ã¥È¡¦¥°¥é¥¤¥à¥¹¤ÎFK¤ò¥È¡¼¥Þ¥¹¡á¥¢¥µ¥ó¥Æ¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢FW¥Ï¥¸¡¦¥é¥¤¥È¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç3-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾23Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥¨¥ê¥¹¡¦¥·¥à¥º¤¬DF¥±¥¤¥ó¡¦¥±¥¹¥é¡¼¡á¥Ø¥¤¥Ç¥ó¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ4ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾30Ê¬¤ò²á¤®¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢ºä¸µ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÊø¤ì¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¤¡¢±Ô¤¤±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç5-0¡£¥Á¡¼¥à¤Î´°¾¡¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë°ì·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡ÖCoventry Telegraph¡×¤Ïºä¸µ¤ËºÎÅÀ¡Ö6.5¡×¤òÍ¿¤¨¡¢¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¤Ç·ø¼Â¤ÊÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°È¾¤Ï¤ä¤äÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥¶¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¤³¤Ü¤ìµå¤òÃ¡¤¹þ¤ß5ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¹¶·âÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï9»î¹ç¤ÇÄÌ»»27ÆÀÅÀ¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºä¸µ¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë