¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÂç¹¥¤¤ÇÂç¹¥¤¤ÇÂç¹¥¤¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÇÐÍ¥¤È¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Áó¡£ÅÄÃæ¤ÏÃæÂ¼¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÂç¹¥¤¤ÇÂç¹¥¤¤ÇÂç¹¥¤¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£Áó¤¯¤ó¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤¬¤¤¤¶¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¡¢²¿ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤È¤Ï24Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡Á·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¤Ç¶¦±é¡£10·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¤Ç¤â¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡×¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢ÆÃ¤ËÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£²¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢Ìþ¤ä¤·¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£°ìÄê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤¢¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÌÜ¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡£ÊÑ¤ÊÂÇ»»¤â²¿¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢²¿¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ç¡×¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤â¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¤·¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÁó·¯¤Î°ìÈÖÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¦¤½¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡£Á´Á³¡¢»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£