Å´ÏÓDASH¡¡ÊüÁ÷ÆâÍÆÊÑ¹¹¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ë»ëÄ°¼ÔÈ¿±þ¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¡ÊÆüÍË¸å7¡¦00¡Ë¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡ÖÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖA¤§!¡¡group¡×Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤¬4Æü¤Ë¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¡Ö¥°¥ê¥ëÌñ²ð¡¡ºÇ¶¯¥Ï¥ÁSP¡¡Ç¯¤Ë1ÅÙ¡ªÌ¿·ü¤±¤ÎÀï¤¤¡×¤È²èÌÌº¸¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿²¼¤Ë¡¢¡ÖÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾®¤µ¤¯ÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÅ´ÏÓDASH¤âÂçÊÑ¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÅ´ÏÓDASHÀ¨¤¤¤Ê¡Ä¤³¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥¹¥È¥Ã¥¯¡×¡ÖÆâÍÆÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÅ´ÏÓDASH¤ÏÉáÄÌ¤ËÂ³¤¯¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é5Æü¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Ï¡ÖµðÂç¿©Æ²¤Ë»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬½é»²Àï¡ª½Ù²ÏÏÑ¤Î¿¼³¤µû¤ËÄ©¤à¡ª¡×¤Ç¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤â½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·4Æü¤Ë¡Ö¥°¥ê¥ëÌñ²ð¤ÏÊ¡²¬¡ª¶§Ë½²½¤¹¤ë¥¹¥º¥á¥Ð¥Ávs¾ëÅç¡õ²£»³¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈÉ½¤Ë¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Îµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç4Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢¥º¥Ü¥ó¤ò²¼¤í¤·¤Æ²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£ÌÜ·â¼Ô¤¬110ÈÖ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡A¤§¡ªgroup¤ÏSTARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¡£2019Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢24Ç¯5·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï19Ç¯¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï4Æü¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£