³ÚÅ·¤Ï»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤¬·èÄê¡¡ÀÐ°æ£Ç£Í¤¬ÌÀ¸À¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¤¦¤Þ¤¯·ì¹Ô¤è¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡¡¡Ö³ÚÅ·£±¡Ý£²¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê£µÆü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤Ï»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¸å¡¢ÀÐ°æ£Ç£Í¤¬¡ÖÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë£±·³¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢£³°Ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È£Ã£ÓÁè¤¤¡£Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤¿¤¬£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£´Ç¯Ï¢Â³¤Î£Â¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐ°æ£Ç£Í¤Ï¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤Êý¤äº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤Êý¡¢°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿¶¤êÊÖ¤êÊý¤ò¤·¤Æ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÍèÇ¯¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ£Ç£Í¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿ÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£½¡»³¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¹õÀî¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£³³ä¶á¤¯¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¡£ÃæÅç¤Ï£±ÈÖ¤Ë¿ø¤¨¤Æ¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÎÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤¦¤Þ¤¯·ì¹ÔÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔÃÍ¤Î¾å¤¬¤ëÁª¼êµ¯ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢»°ÌÚ´ÆÆÄ¤¬°§»¢¡££Á¥¯¥é¥¹Áè¤¤¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç·«¤ê¹¤²¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡¢¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤ÀÀï¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢ÂçÀÚ¤µ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¡¼¥°¥ë¥¹£²£±Ç¯¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ÎÎÏ¤Çº£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¥Á¡¼¥à¤¬Á°¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï³§¤µ¤Þ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¹þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÅç¤¬£±ÈÖ¤ËÄêÃå¡¢¥ë¡¼¥¡¼½¡»³¤â¥±¥¬¤Ê¤¯£±Ç¯´Ö£±·³¤ò´°Áö¡£¹õÀî¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¼ã¤¤ÎÏ¤¬Ãå¼Â¤ËÂæÆ¬¤·¡¢¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤·¤¿Áñ»Ê¤â£¹²ó¤ò£¶°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿£±£´£´°ÂÂÇ¤ÇÂ¼ÎÓ¤¬ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤âÂ¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£