¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û½»Ç·¹¾¡¡³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î³ý¸¶Íªµª¤È¶ÍÀ¸½çÊ¿¤¬ÃçÎÉ¤¯¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ
¡¡¡ÖÈôÎ¶¾Þ¶¥Áö¡×¡Ê£µÆü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£³°Ì¤Î³ý¸¶Íªµª¡Ê£³£¸¡Ë¡á²¬»³¡¦£¹£¹´ü¡¦£Á£±¡á¡¢£¶°Ì¤Î¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê£³£¸¡Ë¡áºë¶Ì¡¦£±£°£°´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¡¢½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¤ÎÃæ±û¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö£Ò£ï£á£ä¡¡£ô£ï¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ç£Ò£Á£Î£Ä¡¡£Ð£Ò£É£Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È³¦¶þ»Ø¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÃæ±û¥Û¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤®¤Ã¤·¤êËþ°÷¡£¡ÖÁê»×Áê°¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤ÎºÍÇ½¤òÇ§¤á¹ç¤¦Î¾¼Ô¤Ï¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡³ý¸¶¤Ï¡Ö½çÊ¿¤Ï¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ²ù¤·¤¤´é¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ÍÀ¸¤È¤ÎÀï¤¤¤òÉ¾¤¹¤ë¤È¡¢¶ÍÀ¸¤â¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤È¾¡¤Æ¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È³ý¸¶¤È¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö°ìÈÖ¶¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖÌÌÇò¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¡×¤Èº£¸å¤ÎÇ®Àï¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Î£Ó£Ç¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£±£²·î£±£¶¡Á£²£±Æü¡Ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê£²¥«·î¼å¡£³ý¸¶¤Ï¡Ö£²¿Í¤ÇË½¤ì¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÄº¾å·èÀï¤Ë¸þ¤±°ÕÍß¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î£³¼þ£²¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½çÊ¿¤ÈºÇ¸å¤Ï°ì½ï¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡ÖÏÈÈÖ¼¡Âè¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê½®·ô¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£