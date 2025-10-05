²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë²¿¤¬¡Ä¡È¼é¤ê¤ÎºÓÇÛ¡É¤¬¾·¤¤¤¿°Ì´¤Î3Ï¢ÇÔ¤Ë¿ÉíåÈãÉ¾¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦¤ÎÅêÆþ¤Ï¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
±óÆ£¤ÎÅêÆþ¤Ï¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡ºòµ¨²¦¼Ô¤¬¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£»î¹ç½ªÎ»Ä¾Á°¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤è¤ê1-2¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ç¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ê¤¬¤é¤âÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡Âè6Àá¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹Àï¤ò1-2¤ÇÍî¤È¤·º£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤Àï¤â1-0¤ÇÇÔÀï¡£¥¢¥¦¥§¡¼Ï¢Àï¤Ç¤Î¸·¤·¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤³¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î°ìÀï¤â°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢96Ê¬¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î18ºÐ¡¢FW¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ìÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÁ°È¾¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢¸åÈ¾¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ü¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤êÆ±ÅÀ¡£¤½¤³¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢87Ê¬¤Ë±óÆ£¹Ò¤òÅêÆþ¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ1³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤â»×¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¤â¡¢ºÇ¸å¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òµö¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÀ±¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤Î3»î¹ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢°¤¤Î®¤ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁ³¤ÎÍÍ¤Ë»Ø´ø´±¤Î¼êÏÓ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFOOTBALL INSIDER¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿MF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤âËÜÍè¤Î»Ñ¤«¤é¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀèÈ¯¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÆÀÅÀ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤Ç86Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤ËÂå¤ï¤ê±óÆ£¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤âÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦ÅêÆþ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Ï¾¡Íø¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¸òÂå¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¼éÈ÷Åª¤Ç¡¢¾¡ÅÀ3¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯»ÑÀª¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØTHIS IS ANFIELD¡Ù¤Ç¤â¡¢3Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢ºòµ¨¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤ò¼«¤é¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»î¹ç±¿¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥í¥Ã¥È¤ÎºÓÇÛ¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤¹·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆþ¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¤Ï2½µ´Ö¸å¡£¤³¤Î´ü´Ö¤Ç¤É¤ì¤À¤±¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¤«¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¡¢²¦¼Ô¤Ë¤Ï¤Ï¤ä¤¯¤â¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¼Â¤¬ÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
