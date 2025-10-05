U-20WÇÕ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶ÁÝ¤¬ÆîÊÆ¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤ë¡ÖÃ¯¤â¤¬ÌÏÊï¤¹¤Ù¤ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½Åª½¬´·¡×
U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥Á¥ê¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò3Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡£
7ÆÀÅÀÌµ¼ºÅÀ¤È¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»î¹ç¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÁÝ½ü¤¹¤ë¸÷·Ê¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØRed¡Ü¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖU-20WÇÕ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Á¥ê¤ò¶Ã¤«¤»¡¢SNS¤Ç¿ôÉ´Ëü¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¥Á¥ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÀÅ¤«¤Ë¸å¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤ËÍøÂ¾Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë»ÔÌ±Ê¸²½¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ÂÄêÅª¤À¡£À¾ÍÎÊ¸²½¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÅìÍÎ¤Î¹ñ¡¹¤Ï½¸ÃÄ¼çµÁ¡¢Ä´ÏÂ¤ÎÂº½Å¡¢Îéµ·Àµ¤·¤µ¡¢µ¬Î§¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤Ø¤Î·É°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¶¯¤¤¼Ò²ñ»×ÁÛ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÎÉ¤½¬´·¤ÇºÇ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ï°Ê²¼¤Î9¤Ä¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
À¿¼Â¡¢·É°Õ¡¢Ä´ÏÂ¡¢¸¬µõ¤µ¡¢Ï¢ÂÓ¡¢Ç¦ÂÑ¡¢ÃéÀ¿¡¢¼ÁÁÇ¡¢´¶¼Õ¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¸²½¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¿ÆÀÚ¿´¤È·É°Õ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èó¾ï¤ËÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¡¢É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢Â¾¤ÎÊ¸²½¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÝÎ©¤Ä¡£ÍøÂ¾Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¡¢¿®Ç°¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤ÎÂº½Å¡¢¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ëÅÀ¤Ï¡¢¤è¤¿Í´Ö¡¢¤è¤»ÔÌ±¤È¤Ï²¿¤«¤ò¼¨¤¹ÌÏÈÏ¤À¡£
¥Á¥êÀï¸å¤ËºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÌµ»äÅª¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢45,000¿Í¤Î¥Á¥ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÀÅ¤«¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òµî¤ê»Ï¤á¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¾¡Íø¤ò½Ë¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂç¤¤Ê¥´¥ßÂÞ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥´¥ß¤ò½¦¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÊ¸²½ÅªÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÁÈ¿¥Åª¹ÔÆ°¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢»î¹çÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¤äÊñ¤ß»æ¤Ê¤É¥´¥ß¤ò¼ý½¸¡£
ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2014Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤ä2018Ç¯¤Î¥í¥·¥¢WÇÕ¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎ¾Êý¤¬½¸ÃÄ¤ÇÀ¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¦¹Ô°Ù¤Ç´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¹ÔÆ°¤ò¾Î»¿¤·¡¢ÅìÍÎÊ¸²½¤¬¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î½¬´·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡ØÆüËÜ¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¡Ù¡Ø»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¤ÎÌÏÈÏ¡ªÃ¯¤â¤¬¸«½¬¤¦¤Ù¤Îã¡×¡Ø¥Á¥ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤ÎÃ¯¤«¤¬¤ä¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤À¡Ù¡ØÆüËÜ¿Í¤¬»ÔÌ±Ê¸²½¤ò¼¨¤·¤¿¡Ù¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆüËÜ¤Î½¬´·¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤È¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Àè·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏ¸µ¥Á¥ê¤È¤Î»î¹ç¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¡£
U-20WÇÕ¤Ç¡Ö10ÈÖ¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÅ·ºÍ10Ì¾
¤½¤Î»î¹ç¸å¤Ë¸«¤»¤¿ÆüËÜ¿Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¥Á¥ê¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸ÆîÊÆ¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£