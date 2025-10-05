ÀÐÀî¡¦¾®¾¾»Ô¤Î»³Ãæ¤ÇÅÚº½Êø¤ì30ÂåÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¡µß½õ³èÆ°Â³¤±¤ë¤âÈ¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤é¤º
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¾®¾¾»Ô¤Î»³Ãæ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢30ÂåÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ¼Ô
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ª¤è¤½200¥áー¥È¥ëÀè¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¾®¾¾»Ô¶âÊ¿Ä®¤Î»³¤ËÆþ¤Ã¤¿20ÂåÃËÀ¤«¤é¡ÖÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡¢¸©³°¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢30Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÅÚº½¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌÊó¤·¤¿20ÂåÃËÀ¤Ï¡¢º¸Â¤òÉé½ý¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾ÃËÉ»Î
¡ÖÅÚº½Åª¤Ë¤Ï10¥áー¥È¥ë²¼¤Þ¤ÇÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬µß½õ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤º¡¢6ÆüÄ«¤«¤éºÆ¤ÓÁÜº÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£