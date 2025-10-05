J1¼¯Åç¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥¢¥ó¥È¥ó¡×¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÇÃ£À®
¡¡J1¼¯Åç¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥¢¥ó¥È¥ó¡×¤¬²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ë¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·è¹Ô¡£¡Ö1»þ´Ö¤Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥ÁºÇÂ¿¿ô¡×¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¡ÊTM¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Ã£À®¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¸µµ¤¡©¥¢¥ó¥È¥ó¤À¤è¡ª¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤òÃ£À®¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¡ª¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤ÇµÏ¿¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤·¤«¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤â¤·¤«¤³¤«¤¢¤µ¤ó¤â¤¹¤Ã¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤è¡ª¤³¤ì¤ÇºÇ½é¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ø¥¢¥ó¥È¥ó¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ò¤á¤¶¤½¤¦¡ª¡Ù¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥êÃ£À®¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈËÍ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¯Åç¤Ï¡ÖJ1ºÇÂ¿Í¥¾¡µÏ¿¡×¡ÖJ¥ê¡¼¥°½é¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥¸¡¼¥³¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£