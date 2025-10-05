¸©Æâ¤ÇÊ¸²½¤ä·Ý½Ñ¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡ÖÄ¹ºê¾¾²¼ºâÃÄ¥¢¥ïー¥É¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤ä·ò¹¯µ¡´ï¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖMTG¡×¤Î¾¾²¼ ¹ä¼ÒÄ¹¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÄ¹ºê¾¾²¼ºâÃÄ¡×¤¬ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Ê¸²½¡¦·Ý½Ñ¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë12¤Î¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤¬¼õ¾Þ¤·¡¢Ä¹ºê»Ô¤ÇÉ½¾´¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¼ã¼ê¾©Îå¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¸ÞÅç»Ô¤Î¤ä¤Þ¤°¤Á¥Õ¥¡ー¥à¤ÎÂåÉ½ »³¸ý ¿­ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢Åç¤ÎÃÜ»º¶È¤Î·Ñ¾µ¤Ê¤É¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¥Õ¥¡ー¥à »³¸ý ¿­ÂÀÏºÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë

¡ÖÅç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÇÀ¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÅç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

¾¾²¼ºâÃÄ¤Ç¤Ïº£¸å¤âÊ¸²½¤ä·Ý½Ñ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·Ä¹ºê¤Î³èÀ­²½¡¢È¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£