¡¡¼Ì¿¿²È¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎéðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¡¦Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡éðÀî¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë»¨»ï¡ÖMgirl¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¡ÖÉ½»æ¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¡¡²¿ÅÙ¤â»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£ÌÚÂ¼¤µ¤óËÜÅö°µÅÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Î¤¬»£¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¤ÆwÀäÂÐÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¡¤Á°²ó¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Çµ¤¹ç¤¤Æþ¤ë¤Î¤Çº£²ó¤âÎÉ¤¤¤Î¤¬»£¤ì¤¿¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢É½»æ¥â¥Ç¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¨¥ê¥«¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¡¡¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¡£Âç¿Í¤Ê¥¨¥ê¥«¤ò»£¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤·¡¢¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÂô¿¬¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ê¥«ÍÍÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Â²Ö¤µ¤ó¤Î»£¤ë¥¨¥ê¥«ÍÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡¿§µ¤¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£