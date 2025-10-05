¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Åê¼ê¥¿¥¤¥È¥ë¡Û°ËÆ£Âç³¤¤¬14¾¡¡õ195Ã¥»°¿¶¤Ç2´§¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤¬2Ç¯Ï¢Â³ËÉ¸æÎ¨¥È¥Ã¥×
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂ¿¾¡¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤¬14¾¡¤Ç¼õ¾Þ¡£°ËÆ£Åê¼ê¤ÏÃ¥»°¿¶¤â195¤òµÏ¿¤·Í£°ì2´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£13¾¡°Ê¾å¤ÎÅê¼ê¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºÇ¹â¾¡Î¨¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¤Ç.722¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·ËÉ¸æÎ¨1.66¤ÇÂè3°Ì¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âç´ØÅê¼ê¤ò¾å²ó¤êºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤ÇËÉ¸æÎ¨1.46¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤¬44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤ò¼õ¾Þ¡£¼«¿È½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç¤Ï¡¢À¾Éð¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¤¬31¥»¡¼¥Ö¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤â¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Åê¼êÀ®ÀÓ¡Û
¢§ËÉ¸æÎ¨
1°Ì:¥â¥¤¥Í¥í(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)1.46
2°Ì:ËÌ»³ÏË´ð(ÆüËÜ¥Ï¥à)1.63
3°Ì:Âç´ØÍ§µ×(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)1.66
¢§¾¡Î¨(13¾¡°Ê¾å)
1°Ì:Âç´ØÍ§µ×(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯).722
2°Ì:°ËÆ£Âç³¤(ÆüËÜ¥Ï¥à).636
3°Ì:Í¸¶¹ÒÊ¿(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯).609
¢§¾¡Íø¿ô
1°Ì:°ËÆ£Âç³¤(ÆüËÜ¥Ï¥à)14¾¡
1°Ì:Í¸¶¹ÒÊ¿(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)14¾¡
3°Ì:Âç´ØÍ§µ×(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)13¾¡
¢§¥»¡¼¥Ö
1°Ì:Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ(À¾Éð)31
1°Ì:¿ù»³°ì¼ù(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)31
3°Ì:¥Þ¥Á¥ã¥É(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)28
¢§¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È
1°Ì:¾¾ËÜÍµ¼ù(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)44
2°Ì:¹ÃÈåÌî±û(À¾Éð)35
2°Ì:¥Ú¥ë¥É¥â(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)35
1°Ì:°ËÆ£Âç³¤(ÆüËÜ¥Ï¥à)195
2°Ì:º£°æÃ£Ìé(À¾Éð)178
3°Ì:¥â¥¤¥Í¥í(¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯)172