aespaÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ªºÇ¿·¶Ê¤òÆüËÜ½éÈäÏª¡ª ¡ÉÅ´¤ÎÌ£¡É ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿°ìÌë¡ª

K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤¬¡¢Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN¡Ù¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ê¥Ê¡¢¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤êÂçÃÀ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
½éÆü¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤Ï10·î4Æü¡¢¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï³«±éÁ°¤«¤éÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤Ç·×11¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨Æü´°Çä¡£Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢aespa¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ÈÀª¤¤¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½éÈäÏª¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖRich Man¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£³Ú¶Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä±é½Ð¤â¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¡¢aespa¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Å¸ü¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Â¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ò¾þ¤Ã¤¿Ê¡²¬¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢aespa¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£aespa¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë4¿Í¤¬¡¢º£Ç¯¤âÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Ä¥¢¡¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¡Ø2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN¡Ù
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦5Æü¡ÊÆü¡Ë Ê¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦19Æü¡ÊÆü¡Ë °¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û
11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦27Æü¡ÊÌÚ¡Ë Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë