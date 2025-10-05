¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼12¼þÇ¯¡ª¡ÚFRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¡Û¤¬¸ì¤ë¡Ö¤ª»Å»ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡×¤ËÃíÌÜ♡
FRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤¬Ray㋲¤ËÃç´ÖÆþ¤ê♡ ²ÃÆþ¤ÈÆ±»þ¤ËÃ±ÆÈÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿Âç·¿¿·¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Õ¥«¥Ü¥ê¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼12¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤ª»Å»ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê³èÌö¤Î±¢¤Ë¤ÏÄìÃÎ¤ì¤Ì·è°Õ¤äÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿...¡£
Yui's ¤ª»Å»ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¼Â¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯12Ç¯¤¬¤¿¤ÄÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¡£
¤½¤ÎÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢º£¤Î¥¥é¥¥éµ±¤¯»Ñ¤ò·Áºî¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2013Ç¯
¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï
¡Ö²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤13ºÍ¡£ÇùÁ³¤È¤·¤¿É½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ø¤Ö»þ´Ö¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë·Ð¸³¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
º£¤Î»ä¤òºî¤Ã¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡ª¡×
2022Ç¯2·î
FRUITS ZIPPER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë
¡Ö°ìÅÙ·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¤È¤¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤Àë¸À¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¤³¤È¤âºÇ½é¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ú¤¤¢¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤³¤Î¥³¤¿¤Á¤È¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍýÁÛÁü¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡¢FRUITS ZIPPER¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ç¤âÌ´¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¹¬¤»♡¡×
2023Ç¯10·î
¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°10¼þÇ¯
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëµÇ°¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¹¤´¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¤Ò¤È¤ê¤Î³èÆ°¤À¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎFRUITS ZIPPER3¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í°ìÇÜ¶ÛÄ¥¤·¤¤¤Ê»ä¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
2023Ç¯12·î
FRUITS ZIPPER¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡ÖFRUITS ZIPPER¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¡¢²ñ¾ì¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬µã¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½é¤á¤Æ¾¯¤·¤À¤±¶»¤òÄ¥¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
2024Ç¯2·î
½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØYUi¡Ù¤òÈ¯Çä
¡Ö10¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½ÐÈÇ¡ª
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ò³¤³°¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤Ç¡¢Áª¤ó¤À»£±ÆÃÏ¤Ï¥¿¥¤¡£
°ÊÁ°½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¹ñ¤Ë»£±Æ¤Ç¹Ô¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ï²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤¡¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â½é¼Ì¿¿½¸¤Ç½ÅÈÇ¤Ã¤Æ¸À¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹♡¡×
»£±Æ¡¿TISCH ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ðÍÕÍÍýÆà¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ê¡²¬Îç°á¡ÊW¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿Ý¯°æÍ¥°á¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¯Ç¯ÈþÂå»Ò
RayÊÔ½¸Éô ÊÔ½¸Ä¹ »³ËÜÈ¬½Å
Ý¯°æÍ¥°á