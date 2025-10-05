Ìó530Ëü±ß¡ª ¥¹¥Ð¥ë¡Ö¿·¡È¥Ô¥å¥¢¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×È¯É½¡ª ¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¡ß¡È¸åÎØ¶îÆ°¡ÉºÎÍÑ¡ª ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡ÖtS¡×¤â¥¢¥ê¤Ê¡ÖBRZ¡×ÊÆ¹ñ¤ËÅÐ¾ì
Ìó530Ëü±ß¤Î¥¹¥Ð¥ë¡Ö¿·¡È¥Ô¥å¥¢¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯9·î24Æü¡¢¥Ô¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÖBRZ¡×¤Î2026Ç¯·¿¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡BRZ¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤È¥È¥è¥¿¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿FR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥Ô¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¸åÎØ¶îÆ°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë·Ú²÷¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢2012Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¡£¸½¹Ô·¿¤Ï2021Ç¯¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤¿2ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥¹¥Ð¥ë¡Ö¿·¡È¥Ô¥å¥¢¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê70Ëç¡Ë
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯·¿¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥ÉÂÎ·Ï¤Î¸«Ä¾¤·¤ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ç¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤È¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤ÇÂ²ó¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡ÖtS¡×¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥¤¥¨¥í¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎtS¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥ê¥ä¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ëÁõ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥·¡¼¥È¤ä¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥«¥é¡¼¤¬¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÈÆ±¿§·Ï¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥¢¥È¥ê¥à¤ËÀìÍÑ»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤âÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¥¤¥¨¥í¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç2025Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿300Âæ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¡ÖSTI Sport YELLOW EDITION¡×¤Ë½à¤¸¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï6MT¤È6AT¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥¤¥¨¥í¡¼¤Ï6MT¤Î¤ß¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ëÂæ¿ô¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Î6MT¤¬3Ëü5860¥É¥ë¡ÊÌó530Ëü±ß¡Ë¡¢6AT¤¬3Ëü6710¥É¥ë¡Ê540Ëü±ß¡Ë¡¢tS¤¬3Ëü8360¥É¥ë¡ÊÌó570Ëü±ß¡Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥¤¥¨¥í¡¼¤¬3Ëü9360¥É¥ë¡ÊÌó585Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏÈÎÇäÅ¹¤Ø¤ÎÅþÃå¤Ï2026Ç¯½éÆ¬¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£