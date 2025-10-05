ÅÚº´À¶¿å»ÔÂç´ô¤ÎÉÍ¤Ç¿åÆñ»ö¸Î ¥µー¥Õ¥£¥óÃæ¤ÎÂçºåÉÜ¤ÎÃËÀ»àË´¡Ú¹âÃÎ¡Û
10·î5ÆüÄ«¡¢ÅÚº´À¶¿å»Ô¤Ç¥µー¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçºåÉÜ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸áÁ°7»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÅÚº´À¶¿å»Ô¤ÎÂç´ô¤ÎÉÍ¤ÇÂçºåÉÜºæ»Ô¤Î¼«±Ä¶È ÆîÇî¹¬¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬²¹çÌó50¥áー¥È¥ë¤Î³¤ÌÌ¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤Û¤«¤Î¥µー¥Õ¥¡ー¤¬¸«¤Ä¤±¡¢³¤¤«¤é°ú¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¤µ¤ó¤ÏÅÚº´À¶¿å»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æî¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤È2¿Í¤Ç¸áÁ°7»þ¤´¤í¤«¤é¥µー¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»ö¸ÎÅö»þ¡¢Âç´ô¤ÎÉÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÇÈ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£