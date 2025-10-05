¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤¬5Ç¯¤Ö¤êV¡¢8ÅÙÌÜV¤ÏÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¡¡»ÔÆôºê¤ÏÎíÇÔ¤Ç½éVÆ¨¤¹
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨Ê¼¸ËÂç²ñ·è¾¡¡¡¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ4¡½0»ÔÆôºê¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥¦¥¤¥ó¥¯µå¾ì¡Ë
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Î½©µ¨Ê¼¸ËÂç²ñ·è¾¡¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤¬»ÔÆôºê¤ò4¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ2020Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£8ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢°é±Ñ¤ËÊÂ¤ÖÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®137¥¥íº¸ÏÓ¤Î½©ÅÄ°Í¿á¡Ê¤¤¤Ö¤¡á2Ç¯¡Ë¤¬Èï°ÂÂÇ3¡¢7Ã¥»°¿¶¤Ç¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£1¡½0¤Î6²ó1»àËþÎÝ¤ÇÆó¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¡Ö¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¸ÊºÇÂ®¤Ïº£½Õ¤Î131¥¥í¤«¤é6¥¥í¾å¾º¤·¡¢¶¯¹ë¹»¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤ËÀ®Ä¹¡£¡Ö¡Ê¿·¥Á¡¼¥à·ëÀ®»þ¤«¤é¡Ë´°Åê¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤é¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤Î¼«³Ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡2021Ç¯½Õ²Æ°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤Æ¶áµ¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÀÄÌÚ¾°Î¶´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó½Ð¾ì¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¥³¥í¥Ê²¼¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç´¿À¼¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£