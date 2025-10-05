¡Úº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¡¡F1¥¬¡¼¥ë¥º¡ÛËôÂ¿É÷ÎÐ¡¡ÅöÃÏ½éÄ©Àï¤Çµ¤¹ç¡¡¤¿¤À¡¢Æñµ·¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä
¡¡º´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¾ì¤ÎF1¤Ï6Æü¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£5Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º´À¤ÊÝ¥Ð¥ó¥¯½éÄ©Àï¤ÎËôÂ¿É÷ÎÐ¡Ê¤Þ¤¿¤À¡¦¤Õ¤Ä¤«¡¢23¡áÀÐÀî¡Ë¤¬µ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡4¾ì½êÏ¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤À¤¬¡ÖÁ°²ó¤Î¶ÌÌî·è¾¡¤ÏÆ°¤«¤º6Ãå¤À¤«¤é¥À¥á¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊ¬¡¢½éÆüÍ½Áª¤Ï¡Ö¼«ÎÏ¡×¤È¶¯µ¤¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖÆØ²ì¡Ý¿·Âçºå¡¡Áá¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¾è¤ê´¹¤¨¤¬¤á¤ó¤É¤¤¤ó¤è¤Ê¡Á¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£º´À¤ÊÝ¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¶ìÀï¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£