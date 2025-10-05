¿·¿Í3¿Í¤È¸½¿¦¤¬Î©¸õÊä¤Î¾å»ÔÄ®Ä¹Áª¡¡ÅêÉ¼¿Ê¤à¡¡
¸½¿¦¤È¿·¿Í3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¾å»ÔÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å5»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï31.77¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å»ÔÄ®Ä¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÏ½Ð½ç¤Ë¡¢¿·¿Í¤ÎÀ®ÀîÍ§¿Î¸õÊä¡Ê52¡Ë¡¢¿·¿Í¤ÎÄÇÌ¾½ÓÌÀ¸õÊä¡Ê59¡Ë¡¢¿·¿Í¤ÎÉ´ÄÍÎç¸õÊä¡Ê35¡Ë¡¢¸½¿¦¤ÎÃæÀî¹Ô¹§¸õÊä¡Ê75¡Ë¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ¤«¤éÄ®Æâ14¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢²»¿ù¥³¥ß¥åÆó¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼½ê¤Ç¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¤¬°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤¤Î¤¦¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢4011¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¸á¸å7»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¸á¸å8»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³«É¼¤Ï¸á¸å9»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤ÏÂçÀª¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£