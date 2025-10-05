¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè7Àï¡Ûº´¸ýÃ£Ìé¡¡2ÆüÌÜ¤âÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ëÁÀ¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡ÖG3¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè7Àï¡×¤¬5Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿°ì¿Í¤Ï¡¢º´¸ýÃ£Ìé¡Ê53¡á·²ÇÏ¡Ë¤À¡£
¡¡½éÆü¤Ï6R2¹æÄú1Áö¤À¤Ã¤¿º´¸ý¡£¥¤¥ó¤ÎÉÍºêÀ¿¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÙ¤ì¡¢¼«¿È¤Ï¥³¥ó¥Þ08¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¤¤Ã¤Á¤êÀè¤Ë·þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÀèÆ¬¤ËÉâ¾å¡£4¹æÄú¤ÎÂç¾ìÉÒ¤¬º¹¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤òÀè¼è¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢2¼þ¥Û¡¼¥à¤âÂç¾ì¤òÍÞ¤¨¤Æ1Ãå¤ò¤â¤®³Í¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ô¤Â¤È²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯Âç¾ì¤µ¤ó¤Ëº¹¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤·¤Í¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢3ÁàÁ°¤Î½÷¤Î»Ò¡Ê»³ÅÄÍý±û¡Ë¤¬À°È÷¤ÇÉôÉÊ¤ò´¹¤¨¤Æ¤«¤é¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ú¥é¤â¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤â¹¾¸ÍÀî¤Ç¤¤¤¯·Á¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¼ÂÀï¸þ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁêËÀ40¹æµ¡¤Ë¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£´ü¤ÏÁ°¸¡»þÅÀ¤Ç¾¡Î¨3.79¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº´¸ý¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅöÃÏ¤ÏÄÌ»»8Í¥½Ð2V¤Ç¡¢Á´¹ñ24¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®ÀÓ¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£2ÆüÌÜ5R3¹æÄú¡¢10R4¹æÄú¤âÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£