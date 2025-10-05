Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡µþÅÔ¤Ç¡Ö·ËÎ¥µÜ¡×¤Ø¡¡¹Âç¤ÊÆüËÜÄí±à¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ
µþÅÔÉÜ¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢17À¤µª¤ËµÜ²È¤ÎÊÌÁñ¤È¤·¤ÆÂ¤±Ä¤µ¤ì¡¢¹Âç¤ÊÆüËÜÄí±à¤òÍ¤¹¤ë¡Ö·ËÎ¥µÜ¡×¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡Ö·ËÎ¥µÜ¡×¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢·ËÎ¥µÜ¤ÇºÇ¤â³Ê¼°¤Î¹â¤¤Ãã²°¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾¾¶×Äâ¡×¤ä¡¢Âç¤¤ÊÃÓ¤Î¼þ¤ê¤Ë¾¾¤äÂÝ¡¢´ä¤Ê¤É¤¬Èþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¤¿ÆüËÜÄí±à¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ËÎ¥µÜ¡×¤ÏµÜÆâÄ£¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï1980Ç¯°ÊÍè45Ç¯¤Ö¤ê¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎË¬Ìä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤¢¤¹¡Ê6Æü¡Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¹ñÏ¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£