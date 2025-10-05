¡Ö²æ¡¹¤Î·³»öÇ½ÎÏ¤ÏÀä¤¨¤º¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Ê¼´ïÅ¸¼¨²ñ¤ò»ë»¡¡¢Ê¼´ï³«È¯¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÏÊ¿¾í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¼´ïÅ¸¼¨²ñ¤Î³«Ëë¼°¤Ç±éÀâ¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î·³»öÅªÇ½ÎÏ¤ÏÀä¤¨¤º¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÊ¼´ï³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¡¢Ê¿¾í¤ÇÊ¼´ïÅ¸¼¨²ñ¡Ö¹ñËÉÈ¯Å¸2025¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï±éÀâ¤ÇÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ËÍÞ»ßÎÏ¤òº¬´´¤È¤¹¤ë¹ñ²È¤Î·³»öÎÏ¹½Â¤¤òÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¸½Âå²½¡¦¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¿½ÅÂç»ö¶È¤ÎºÇ¶á¤ÎÀ®²Ì¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹ñ²ÈËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯Àª¤Ë¤Ï¼«¸ÊËþÂ¤äÄäÂÚ¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²æ¡¹¤Î·³»öÅªÇ½ÎÏ¤ÏÀä¤¨¤º¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Ê¼´ï³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¼«Ê¬¤é¤Î·³»öÅª»ñ»º¤Î³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ÎÉðÎÏÁý¶¯Á¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÈÃÏ°è½ô¹ñ¤Î°ÂÁ´¤Ë¸½¼ÂÅª¤«¤Ä¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬´Ú¹ñ¤ÇÊ¼ÎÏ¤òÁý¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö²æ¡¹¤ÏÆÃ¼ì»ñ»º¤ò½ÅÍ×¤Ê´Ø¿´ÂÐ¾Ý¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬´í¸±¤ÊÉðÎÏÁý¶¯¹Ô°Ù¤ò°ú¤Â³¤¶¯¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Î¿ÊÅ¸¤Ï²æ¡¹¤òÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·³»öµ»½ÑÅªÁ¼ÃÖ¤Î¼Â¹Ô¤Ø¤È°ìÁØ¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£