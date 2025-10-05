グラビアアイドルの郄野真央さんが、週刊少年チャンピオン44号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに初登場しました。2025年3月に芸能界デビューしたばかりの郄野さん。少年誌の表紙を飾るのも今回が初めてで、大抜てきです。



【写真】衝撃美バストの郄野真央さん

誌面では、プールサイドで純白のチューブトップビキニに身を包み豊満バストを強調する姿から、ブラックビキニで大人びた雰囲気を漂わせるカットまでを掲載。フレッシュさと大人の魅力を兼ね備えたグラビアで、初表紙ながら強烈なインパクトを放っています。王道ともいえるピンクの三角ビキニで深い美谷間を際立たせるポーズは圧巻です。今号には特典として「両面BIGポスター付録」と、「限定QUOカード応募者全員サービス企画」も付いてくる。



郄野さんは「ヒラヒラがついた衣装や初めて着た黒の水着がお気に入りです！プールではたくさん泳ぎました（笑）。いろいろな表情が見られると思います♡」とコメントしています。



【郄野真央さんプロフィル】

生年月日2003年9月1日 栃木県出身 身長153cm 趣味筋トレ、音楽鑑賞、ショッピング 特技柔軟、剣道、バレエ、爪楊枝をえくぼに挟める