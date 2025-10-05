Àï¸å80Ç¯¡¡Ì¾¸Å²°±Ø7¡¦8ÈÖ¥Û¡¼¥à¤Ë»Ä¤ëÃß¸÷¥¿¥¤¥ë¡¡¶õ½±·ÙÊó»þ¤ÎÅô²Ð´ÉÀ©¡¡ÈòÆñÍ¶Æ³¤òÂ¸µ¤«¤é»Ù¤¨¤¿¾¼ÏÂ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥é¥¤¥È
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè²¼¡¢ÊÆ·³¤ÎÄ¹µ÷Î¥Çú·âµ¡B29¤Ë¤è¤ëÉÑÈË¤ÊÆüËÜËÜÅÚ¶õ½±¡£Åö½é¤Ï¹Ò¶õµ¡¤äÊ¼´ïÀ¸»º¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼çÍ×·³»ö»ÜÀß¤ò¹¶·âÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¡¢ÄÌ¾ïÇúÃÆ¹¶·â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ20Ç¯¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÂçÅÔ»Ô¿Í¸ýÌ©½¸ÃÏ°è¤Ø¤Î¾Æ°ÐÃÆÇú·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ø¤Î¾Æ°ÐÃÆÅê²¼¤Ë¤è¤ë½»Âð¤Î¾Æ¿Ô¡¢ÅÔ»Ô½»Ì±¤Î»¦½ý¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤¿Ìµº¹ÊÌ¹¶·â¤Ç¡¢Åìµþ¡¦²£ÉÍ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¿À¸Í¤Ø¤ÎÅÔ»Ô¤¬½±¤ï¤ì¡¢6·î°Ê¹ß¤ÏÃæ¾®ÅÔ»Ô¤Ë¤âÂÐ¾Ý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀï»þ²¼¤ÎÊë¤é¤·¤òÂ¸µ¤«¤é»Ù¤¨¤¿Ãß¸÷¥¿¥¤¥ë
º£¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿JRÌ¾¸Å²°±Ø¤ÎÀïÁè°ä»º¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀï»þÃæ¤ÎÅô²Ð´ÉÀ©²¼¤ÇÂ¸µ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ØÃß¸÷¥¿¥¤¥ë¡Ù¡£
Êü¼ÍÀÊª¼Á¤Î¥é¥¸¥¦¥à¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢°Å°Ç¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ê¥é¥¸¥¦¥à¤Î·Ö¸÷ÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¶²¤é¤¯¸÷¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡×
¤È¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏYOUZIN¤µ¤ó¡Ê@YOUZIN9¡Ë¡£
¥Û¡¼¥à¤Ë¾å¤¬¤ë¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê³¬ÃÊ¡Ä¤·¤«¤·³¬ÃÊ¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¸Å¤¤¥¬¥é¥¹ÈÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ë¤¬¤Ï¤á¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃß¸÷¥¿¥¤¥ë¤ÏÅô²Ð´ÉÀ©¤¬Éß¤«¤ì¤¿Àï»þÃæ¡¢ Ìë´Ö¤Ë¶õ½±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ÂÁ´¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
YOUZIN¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ý¡Ý¤³¤ÎÃÜ¸÷¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¡£
YOUZIN¡§Í§¿Í¤È±Ø¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤â¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±Ø¤Ç¤º¤Ã¤È»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¥é¥¸¥¦¥à¤Î·Ö¸÷¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ½Ò¤â¤¢¤ì¤Ð¡Ö¼Â¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Ææ¤ÎÂ¿¤¤Ãß¸÷¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢X¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¸¥¦¥à·Ï¤Î·Ö¸÷ÅÉÎÁ¤È²¿¤é¤«¤ÎÃß¸÷ºà¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¡ÝÅê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
YOUZIN¡§»ä¼«¿È¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¼ª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤¤ÀÆæ¤ÎÂ¿¤¤¸÷¤ë¸¶Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀâ¤äÃÎ¼±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ä¤âÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡ÖÌ¾¸Å²°±Ø¡¢7¡¦8ÈÖÀþ¥Û¡¼¥à¤Î³¬ÃÊ¤ä¤Í¡£¡×
¡Ö¥é¥¸¥¦¥à¤ÎÈ¾¸º´ü¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Ä¹¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¼þ°Ï¤ò¿¿¤Ã°Å¤Ë¤¹¤ì¤Ð¸÷¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡Ö226Ra¤ÎÈ¾¸º´ü¤ÏŽ¤1601Ç¯¤ÈÃæÄøÅÙ¤Î¼÷Ì¿¤Ê¤Î¤Ç·Ö¸÷ÂÎ¤¬¾È¼Í¤Ë¤è¤êÎô²½¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÍŽ¡·Ö¸÷ÂÎ¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤é¤è¤¯¸÷¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Îµ®½Å¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£
ÅÅÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Ãß¸÷ÁÇºà¤Ï¸½ºß¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¥é¥¸¥¦¥à¤ÏÀ½Â¤ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯Èï³²¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¸¶ÎÁ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤âJRÌ¾¸Å²°±Ø¤ÎÃß¸÷¥¿¥¤¥ë¤Ïµ®½Å¤ÊÎò»Ë¤Î¾Ú¿Í¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë