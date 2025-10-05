»³·Á»Ô¤ÎÌ¾½ê¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡ª»³·Á¤Þ¤ë¤´¤È¥Þ¥é¥½¥ó2025 ¹ñÆâ³°¤«¤é½¸¤Ã¤¿¥é¥ó¥Êー¤¬²÷Áö
¡Ö»³·Á¤Þ¤ë¤´¤È¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤¬5Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤¬»³·Á»Ô¤ÎÌ¾½ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö»³·Á¤Þ¤ë¤´¤È¥Þ¥é¥½¥ó¡×¡£
¥²¥¹¥È¥é¥ó¥Êー¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÎëÌÚ·ò¸ãÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë³¤³°¤«¤é¤Î»²²Ã¤â¤¢¤ê¡¢
±ØÅÁ¤Î¶¯¹ëÂç³Ø¤ÎÁª¼ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ª¤è¤½6000¿Í¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊQ.ÌÜÉ¸¤Ï¡©¡Ë¤Þ¤º¥´ー¥ë¤ò¤¹¤ë¡ª
¡ÊQ.Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡ËÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
¤¢¤È¥È¥¤¥ì¤ËÅÓÃæ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¡Ö´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¥ªー¡ª¡×
¤¤¤è¤¤¤è¡¢¥ìー¥¹¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥³ー¥¹¤Ï3¥¥í¡¢5¥¥í¡¢¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î3¤Ä¤Ç¡¢
¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤ÏÊ¸æÆ´Û¤Ê¤É»³·Á»Ô¤ÎÌ¾½ê¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±èÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤¬ÇÛ¤é¤ì¡¢¥é¥ó¥Êー¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Êー¤Ï¡Ö¿åÊ¬¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ã¤Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡×
¥é¥ó¥Êー¤Ï¡Ö¡ÊQ.¤ªÌ£¤Ï¡©¡Ë¥°ー¡ª¡×
¥´ー¥ë¤·¤¿¸å¤Ï¡¢»³·Á¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¡Ö°ò¼Ñ¡×¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎý½¬ÉÔÂ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â´°Áö¤·¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£55ºÐ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Öº£Ç¯¥·ー¥º¥óÆþ¤Ã¤Æ°ìËÜÌÜ¤Î¥ìー¥¹¤Ç¡¢
ÌÜÉ¸¤Î100Ê¬ÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«°Â¿´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤Ï±èÆ»¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢
»³·Á¤Î½Ü¤ÎÌ£¤È½©¤ÎÉ÷·Ê¤ò´¶¤¸¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£