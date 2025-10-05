µåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿8¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¥³¥á¥ó¥È°ìÍ÷¡¡ÌøÄ®Ã£¡Ö1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¾Úµò¤«¤Ê¡×¡¢¿ù»³°ì¼ù¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¡£¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÎÄê¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤«¤é¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8Áª¼ê¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬°éÀ®½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡ÊÂÇÎ¨3³ä4ÎÒ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇËÒ¸¶Âç¤ÈÁè¤Ã¤¿ÌøÄ®Ã£¤â6Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡Ê3³ä8Ê¬3ÎÒ¡Ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¼þÅìÍ¤µþ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¡Ê35ÅðÎÝ¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÀèÈ¯Å¾¸þ¸å¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡ÊËÉ¸æÎ¨1¡¦46¡Ë¤Ç¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬ºÇ½ªÀï¤Ç14¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ËÆ£Âç³¤¤È2Ç¯Â³¤±¤ÆºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬3¿Í¡£¼«¸ÊºÇÂ¿13¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Âç´ØÍ§µ×¤¬ºÇ¹â¾¡Î¨¡Ê¾¡Î¨7³ä2Ê¬2ÎÒ¡Ë¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¡Ê44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤«¤é¼é¸î¿À¤ËÄêÃå¤·¤¿¿ù»³°ì¼ù¤âºÇ½ªÀï¤Ç31¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤Æ¡¢Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡8¿Í¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤Ç¡¢8ÉôÌç¼õ¾Þ¤â¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Î2004Ç¯¤ËÊÂ¤ÓµåÃÄºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÂçÎÌ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³Æ¼õ¾Þ¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ö¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤ç¤¦¤ÇÁ´Éô½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤ÏËÜÅö¡¢¤±¤¬¤»¤º1Ç¯´Ö¡¢1·³¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖÂç¤¤¤¡£¤½¤Î¤´Ë«Èþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡ÌøÄ®Ã£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«1Ç¯´ÖÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê³«ËëÁ°¤Ï¡ËÁ´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î·ë²Ì¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¾Úµò¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡¼þÅìÍ¤µþ¡Öº£Ç¯¤Ï²ø²æ¤¬Â¿¤¯¡¢·è¤·¤ÆËþÂ¤¤¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤ÆµÕ»»¤ò¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¸Ê´ÉÍý¤òÅ°Äì¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æü¡¹¿·¤¿¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¢¡Í¸¶¹ÒÊ¿¡ÖËÍ¼«¿È¤â¤Ã¤È¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¡¢¤½¤ì¤À¤±¡£¤±¤¬¤Ê¤¯1Ç¯²ó¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¾¯¤·¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡×
¡¡Âç´ØÍ§µ×¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ì»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡¿ù»³°ì¼ù¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ö1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¾Þ¤È¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êµß±ç¤ò¡Ë¤ä¤ê»Ï¤á¤¿»þ¤ÏÁ´Á³¥Û¡¼¥ë¥É¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²¿Ç¯´Ö¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤â¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÅê¤²Â³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¼õ¾Þ¼Ô¡Û
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¡3³ä4ÎÒ¡Ê½é¡Ë
¡¡ËÜÎÝÂÇ²¦¡¡¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¡32ËÜ¡Ê½é¡Ë
¡¡ÂÇÅÀ²¦¡¡¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¡90ÂÇÅÀ¡Ê½é¡Ë
¡¡ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¡Â¼ÎÓ°ìµ±¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¡144°ÂÂÇ¡Ê½é¡Ë
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡¡ÌøÄ®Ã£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë3³ä8Ê¬4ÎÒ¡Ê½é¡Ë
¡¡ÅðÎÝ²¦¡¡¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë35ÅðÎÝ¡Ê4ÅÙÌÜ¡Ë
¡¡ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¡¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë1¡¦46¡Ê2ÅÙÌÜ¡Ë
¡¡ºÇÂ¿¾¡¡¡°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë14¾¡¡Ê°ËÆ£2ÅÙÌÜ¡¢Í¸¶3ÅÙÌÜ¡Ë
¡¡ºÇ¹â¾¡Î¨¡¡Âç´ØÍ§µ×¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë7³ä2Ê¬7ÎÒ¡Ê½é¡Ë
¡¡ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡¡°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¡195Ã¥»°¿¶¡Ê½é¡Ë
¡¡ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¡¡Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢¿ù»³°ì¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë31¥»¡¼¥Ö¡Ê¤È¤â¤Ë½é¡Ë
¡¡ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¡¡¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¡44¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê½é¡Ë