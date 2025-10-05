¹Ì±¿µ¡¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ(89)·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡»Ø½É»Ô»³Àî²¬»ù¥±¿å¤Î»ÔÆ»
¡¡5Æü¸áÁ°¡¢»Ø½É»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç89ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ø½É»Ô»³Àî²¬»ù¥±¿å¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢¹Ì±¿µ¡¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÆ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ø½É»Ô»³Àî²¬»ù¥±¿å¤ÎÁ°ÅÄË¤µ¤ó(89)¤¬³«Ê¹Êý¸þ¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ìó2»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÇ¾ºÃ½ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»Ø½É»Ô»³Àî²¬»ù¥±¿å¤ÎÃËÀ(61)¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤Î¤Ê¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£