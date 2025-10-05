¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û²¼²È½¨Î°¡Ö¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¡×¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤â¼Â´¶Í¯¤«¤º
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡°¦ÃÎ¸©¡¡»°¹¥CCÀ¾C¡á7300¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¼²È½¨Î°¡Ê23¡áELECOM¡Ë¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»17¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢Âè2Æü¤«¤é¤Î¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡1ÂÇ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿18ÈÖ¡£¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä½Ö´Ö¡¢²¼²È¤Ï¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£½éÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤«¡£Ì´¤Î¤è¤¦¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£2ÈÖ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¡Ö¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤¿¡£4ÈÖ¤«¤é¤Ï3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£Á°È¾¤À¤±¤Ç4¤Ä¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤Ï15ÈÖ¥Ñ¡¼5¡£¥°¥ê¡¼¥ó²£¤«¤é3ÂÇÌÜ¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¡£¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£17ÈÖ¤Ç1¤ÄÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î17¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÂç²ñºÇ¾¯µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼Ä©Àï¤ò»Ö¤¹23ºÐ¤Ï¡Ö¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¡Öº£Æü¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¼¡¤ÎÆü¤¬ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÌÌÜ¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡£