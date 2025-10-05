¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡ÙÈ¯Çä²ñ¸«¤Ç¾Ð´é¡Ö100ÅÀËþÅÀ¤Ç¤¹¡×
ºòÇ¯¡¢¡È26Ç¯¤Ö¤ê¡É¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤¬¡¢10·î5Æü¤Ë27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿åÃå»Ñ¤ä¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤ò¼ê¤Ë¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¡£100ÅÀËþÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ºòÇ¯½Ð±é¤·¤¿¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ØFRIDAY¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é°ã¤¦ºîÉÊ¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤È¤¦ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é´ë²è¤¬»ÏÆ°¡£»£±Æ¤Ï¡¢¼«¿È½é¤ÎË¬ÌäÃÏ¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÈÂç¿Í¤ÎÎ¹¹Ôµ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤È¤¦¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ï¡È±ºÅçÂÀÏº¾õÂÖ¡É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¸½¾ì¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯²è´üÅª¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¸½Ìò¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î´¶À¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¿åÃå»Ñ¤Ë¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È½Ö»þ¤Ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î´é¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2001Ç¯¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÈøÍ×¤È·ëº§¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¦¡£¶áÇ¯¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ëÌî¤ò¶¹¤á¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¡¢¡ÖºÆ¤Ó²Î¤¦²ÄÇ½À¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¤«¤È¤¦¤Ï¡Ö²Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤â¡¢¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö°ÍÍê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¡¢¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤Ï¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥ 27Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡¢¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³