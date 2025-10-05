Á°ÅÄÅµ»Ò59ºÐ¡¢¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì...¹õ¥¥ã¥ß¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÌ¥Î»¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃå¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ°ÅÄÅµ»Ò¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬2025Ç¯9·î29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃÀ¤ËÇØÃæ¤¬¤ß¤¨¤ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×
Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÇØÃæ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ê³«¤¤¤¿¥¥ã¥ß¥É¥ì¥¹¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃå¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ä¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹õ¤¤¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¡£È±¤ÎÌÓ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤Î»ä¤Ç¤â¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¤ÊÇØÃæ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£