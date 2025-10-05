³ÚÅ·¤ÎÀÐ°æ°ìµ×GM¤¬»°ÌÚ´ÆÆÄ¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤òÌÀ¸À¡Ö´ÆÆÄ¤Èº£Æü¡¢ÏÃ¤·¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢ÍèÇ¯¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Í¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·1¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀÐ°æ°ìµ×¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡á52¡Ë¤¬»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤ò²þ¤á¤ÆÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¸å¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¤Èº£ÆüÏÃ¤·¤Æ¡Ø¤¸¤ã¤¢ÍèÇ¯¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³Åê¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¡ÖËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¼ã¼ê¤Î°éÀ®ÌÌ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤³¤È¤ò°ìÎã¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¡¢4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£°ìÊý¤ÇÃæÅç¤ä¹õÀî¤é¼ã¼ê¤¬1·³¤ÇÈôÌö¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖËÍ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¿¼¤¤¤ó¤Ç¡£Èà¤é¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Öº£Ç¯·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò¤µ¤é¤ËÍèÇ¯¡¢º£¸å¤ËÉ¬¤ºÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£