ºòÇ¯µÞ»à¤Î´Ú¹ñµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¼ÂÊì¡¡ÊüÁ÷¶ÉÂ¦¤È»ÃÄê¹ç°ÕÀ®Î©¤Ç¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥ÃæÃÇ¤È¸½ÃÏ¤ÇÊóÆ»
¡¡´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¡¦£Í£Â£Ã¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¸Î¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£²£¸ºÐ¡Ë¤¬ºòÇ¯£¹·î£±£µÆü¡¢¿¦¾ìÆâ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¶ì¤ËµÞ»à¤·¡¢¸Î¿Í¤Î¼ÂÊì¡¦¥è¥ó¥ß¤µ¤ó¤¬°ì¼þ´÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¸ÛÍÑÌäÂê¤Î²ò·è¤Ê¤É¤òµá¤á¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Í£Â£ÃÂ¦¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È£µÆü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¥¥Ç¥¤¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¿¦¾ì¥Ñ¥ï¥Ï¥é£±£±£¹¤Ï¡Ö£Í£Â£Ã¤È°äÂ²Â¦¤Î»ÃÄê¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥è¥ó¥ß¤µ¤ó¤Ï£²£·Æü¤Ö¤ê¤Ë¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¤òÃæÃÇ¤·¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥óÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿£Í£Â£ÃÂ¦¤¬¡¢¸Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤ÈÌ¾ÍÀ¼Ò°÷¾Ú¤Î¼øÍ¿¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÌóÂ«¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò£±£µÆü¡¢°äÂ²Â¦¤È¶¦Æ±¤Ç³«¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶ÉËÜ¼ÒÁ°¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¶õ´Ö¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÌ¿Æü¤Þ¤Ç°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£