Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢µþÅÔ¤Î·ËÎ¥µÜ¤òË¬Ìä ¾¾¶×Äâ¤Ê¤É¤´Í÷¤Ë
¡¡µþÅÔÉÜ¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸å¡¢·ËÎ¥µÜ¤òË¬Ìä¤·¡¢¾¾¶×Äâ¤Ê¤É¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤µ¤ì¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¸áÁ°Ãæ¡¢µþÅÔ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¤È¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤ª¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢17À¤µªÁ°È¾¤Ë¹ÄÂ²¤ÎÊÌÅ¡¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¡¢¹Âç¤ÊÆüËÜÄí±à¤òÍ¤¹¤ëµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¤Î·ËÎ¥µÜ¤òË¬Ìä¤·¡¢»öÌ³½êÄ¹¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é·ËÎ¥µÜÆâ¤Î¾¾¶×Äâ¤«¤éÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤ÏÂçºå¤Ç³«ºÅÃæ¤Î´ØÀ¾ËüÇî¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Î¾ÊÅ²¼¤ÎËüÇîË¬Ìä¤Ï2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë