¡ÚÌµÎÁÂÎ¸³¡Û¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Ç¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡£¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½¼¼Â¡ª
¤³¤É¤â¤Î¿¦¶È¡¦¼Ò²ñÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤È¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤¬¥³¥é¥Ü¡ª
2025Ç¯10·î31Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖJapan Mobility Show 2025¡Ê°Ê²¼ JMS 2025¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤ï¤ë¿¦¶È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤â
¤³¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOut of KidZania in JMS 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ä¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢´ë¶È¤Ê¤É9¼Ò¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¡Ê1Ç¯À¸¡Á6Ç¯À¸¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿10¼ïÎà¤Î»Å»öÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³»þ´Ö¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç 1²ó¤Ë¤Ä¤Ìó30Ê¬¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Äê°÷¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¾®4Ì¾¡¢ºÇÂç20Ì¾¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¡Ê3ºÐ°Ê¾å¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÌ¤½¢³Ø»ù¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¢°ìÉô»öÁ°Í½Ìó¡Ë¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢JMS 2025Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¹â¹»À¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»ÃÄÂÎ¤Ç¤ÎÍè¾ì¤ò½ü¤ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÍÎÁ¡ÊÁ°Çä·ô¤Ï2700±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï¡ÖÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡×ÆîÅ¸¼¨Åï3¡¦4¥Û¡¼¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1¡Ë¤Ç¤¹¡£
»öÁ°Í½Ìó¤Ï¡¢JMS 2025¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¿½¤·¹þ¤á¤Þ¤¹¡£ÀèÃå½ç¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¹Ô¤¦¸ø¼°¥¢¥×¥êÍ½Ìó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¦Í½Ìó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ã»²¹Í¡ä
