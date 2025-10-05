¡ØNintendo Switch 2 ¤Î¤Ò¤ß¤ÄÅ¸¡Ù¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥Ý¥±¥â¥ó³«È¯²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÌ¾ºî¡Ø¥¹¥¯¥ê¥åー¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ù¤Î¥¹¥¹¥á
¡¡6·î5Æü¡¢Nintendo Switch 2ËÜÂÎ¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¡ØNintendo Switch 2 ¤Î¤Ò¤ß¤ÄÅ¸¡Ù¤Ï¡¢µðÂçÅ¸¼¨²ñ¤Î²ñ¾ì¤ò¼«Í³¤ËÊâ¤¤Þ¤ï¤ê¡¢Nintendo Switch 2¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¡È¤Ò¤ß¤Ä¡É¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³·¿¤Î¥²ー¥à¤À¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¡¡¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë·æºî¡Ø¥¹¥¯¥ê¥åー¥Ö¥ì¥¤¥«ー ¹ì¿¶¤É¤ê¤ë¤ì¤í¡Ù¡Ë
¡¡¼Â¤Î¤È¤³¤í¡Ä¡ÄÉ®¼Ô¤Ï¤Þ¤ÀËÜµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤ÇNintendo Switch 2ËÜÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿È¤Ç¡¢Æ±ºî¤Ï¤Þ¤ÀÍ·¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢SNS¤ÇÆ±ºî¤Ë´Ø¤¹¤ëÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡ÖÇ¤Å·Æ²¤È¿¶Æ°µ¡Ç½¡×¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨¤Î°ìËë¡£¤½¤³¤Ë¡Ø¥¹¥¯¥ê¥åー¥Ö¥ì¥¤¥«ー ¹ì¿¶¤É¤ê¤ë¤ì¤í¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¯¥ê¥åー¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¡È¤É¤ê¤ë¤ì¤í¡É¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î!?¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿É®¼Ô¤Ï»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¹¥¯¥ê¥åー¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ù¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î·ÈÂÓ¥²ー¥àµ¡¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡×¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë·æºî¤Ç¡¢É®¼Ô¤âÅö»þ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÍ·¤ó¤À»×¤¤½Ð¿¼¤¤1ºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡Ø¥¹¥¯¥ê¥åー¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ù¤Ï´°Á´¿·µ¬¤ÎÃ±È¯ºîÉÊ¤Ç¡¢¥·¥êー¥º²½¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´Ø·¸¤ÇÀ¤´ÖÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÀµÄ¾¡¢¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¹¥¯¥ê¥åー¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿2005Ç¯9·îÅö»þ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ç¤Å·Æ²¤Î·ÈÂÓ¥²ー¥àµ¡¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥ÉーDS¡×¤ÎÌö¿Ê¡¢¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡ÙÃÂÀ¸20¼þÇ¯´ë²è¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÏÃÂê¤¬ÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¶õµ¤¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥²ー¥à¥Üー¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤â¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¥ß¥¯¥í¡×¤È¤¤¤¦¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤³¤½¤¢¤ì¤É¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥ÉーDSÌö¿Ê¤Î±Æ¶Á¤«¤éËö´ü¥àー¥É¤¬Éº¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë½Ð¤¿¥²ー¥à¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤ÈÅö»þ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²á¤´¤·¤¿À¤Âå¤Ç¤â¡¢¡ØNintendo Switch 2 ¤Î¤Ò¤ß¤ÄÅ¸¡Ù¤Î¾Ò²ð¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢À¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤ª¤¦¡£ËÜºî¤ÏÊ¶¤¦¤³¤È¤Ê¤·æºî¤À¡£2D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¹¥¤¤Ê¤é¥¤¥Á¥ª¥·¤â¥¤¥Á¥ª¥·¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê¥Ý¥±¥â¥ó¡Ë¥·¥êー¥º¹¥¤¤Ë¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤1ËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤¢¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤¬À©ºî¤·¤¿¡¢¿¶Æ°¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸ºÎÍÑ¤Î2D¡È¥É¥ê¥ë¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¡Ø¥¹¥¯¥ê¥åー¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ù¤Ï2005Ç¯6·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à¸«ËÜ»Ô¡ÖE3¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤é3¥«·î¸å¤Î9·î22Æü¤ËÆüËÜÀè¹Ô¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë³¤³°¡ÊËÌÊÆ¡Ë¤Ç¤Ï2006Ç¯2·î6Æü¤Ë¡ØDrill Dozer¡Ù¤ÎÌ¾¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï²£¥¹¥¯¥íー¥ë¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡£µÁÂ±¡Ö¥ì¥Ã¥É¥ê¥ë¡×¤Î¥êー¥Àー¤òÉã¤È¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¼ç¿Í¸ø¡Ö¥É¥ê¡¦¤¯¤ë¤ê¡×¤¬¡¢°¤ÎÅðÂ±ÃÄ¡Ö¥É¥¯¥íー¥éー¡×¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿²ÈÊõ¡Ö¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¡×¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡¡¡ØNintendo Switch 2 ¤Î¤Ò¤ß¤ÄÅ¸¡Ù¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤ÏROM¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ë¿¶Æ°µ¡Ç½¤òÆâÂ¢¤·¤¿¡Ö¿¶Æ°¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¡×¤òºÎÍÑ¡£¾ÜºÙ¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÇä¤ê¤Ç¤¢¤ë¥É¥ê¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤¿»þ¤Ë¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤¬¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¶Æ°¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¼«ÂÎ¤Ï1999Ç¯4·îÈ¯Çä¤Î¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥Ô¥ó¥Üー¥ë¡Ù¡Ê¥²ー¥à¥Üー¥¤¡õ¥²ー¥à¥Üー¥¤¥«¥éー¡Ë¤Ë¤ÆÃÂÀ¸¡£Åö»þ¤Ï¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸Â¦¤ËÃ±4ÅÅÃÓ1ËÜ¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Î¿¶Æ°¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤ÏÃ±4ÅÅÃÓÉÔÍ×¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥²ー¥à¥Üー¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ËÜÂÎ¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤ÇÍ·¤Ö¤À¤±¤Ç¿¶Æ°µ¡Ç½¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2003Ç¯È¯Çä¤Î¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー ¥²ー¥à¥¥åー¥Ö¸þ¤±¼þÊÕµ¡´ï¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¥×¥ìー¥äー¡×¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿»þ¤Î¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£¤³¤Á¤é¤ÇÍ·¤ó¤À»þ¤Ï¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥²ー¥à¥¥åー¥Ö¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥éーÂ¦¤Ç¿¶Æ°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¡£¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤À¡£ËÜºî¤Î¿¶Æ°¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤ËÊÂ¤Ö¥»ー¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¤³¤ì¡£¼Â¤ÏËÜºî¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤òºî¤Ã¤¿³«È¯²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë´°Á´¿·µ¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤ª¤è¤Ó¥Ý¥±¥â¥ó¥È¥ìー¥Êー¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Ì¡²è²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿ù¿¹·ú»á¡£¤Û¤«¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯óÕÌÀ´ü¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤µ¤ï¾¼¿Î»á¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー ¶â¡¦¶ä¡Ù°Ê¹ß¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ç¥Õ¥¡¥ó¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÀïÆ®¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°ìÇ·À¥¹ä»á¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÅö»þ¤Î¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤´Ìµº»ÂÁ¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó°Ê³°¤Î¿·µ¬¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿1997Ç¯°Ê¹ß¤â¡ØBUSHIÀÄÎ¶ÅÁ ～Æó¿Í¤ÎÍ¦¼Ô～¡Ù¡Ê1997Ç¯¡¿¥¹ー¥Ñー¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡Ë¡¢¡Ø¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ù¡Ê1999Ç¯¡¿PlayStation¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´°Á´¿·µ¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2000Ç¯Âå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î¿·ºî¤ª¤è¤Ó¥ê¥á¥¤¥¯¤Î³«È¯¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´°Á´¿·µ¬¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î³«È¯²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¼«ÂÎ¤¬µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤¨¡¢·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ê¤ª¤½¤é¤¯¥¤¥ì¥®¥å¥éー¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥¸¥§¥êー¥Üー¥¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ï¼ä¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¡¢¥Ý¥±¥â¥ó°Ê³°¤Î¥²ー¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡ÊÉ®¼Ô¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ë¤Þ¤µ¤ËÂÔË¾¤Î1ºî¤À¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¡Öµ×¡¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ê¤éÌÛ¤Ã¤Á¤ã¤ª¤ì¤ó¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¡¢È¯ÇäÅöÆü¤ËÇã¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»þ·ÏÎóÅª¤Ë¤Ï¡Ø¥¯¥ê¥Ã¥¯¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ù¤«¤é¼Â¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·µ¬¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥Ñ¥ë¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ê1994Ç¯ ¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë°ÊÍè¡¢¤Ê¤ó¤È11Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Î³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¢¡Ö¹ì¿¶¤É¤ê¤ë¤ì¤í¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥³¥é¥à¡Ö¿ù¿¹·ú¤Î¤È¤¤É¤¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤ì¤í¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¿ù¿¹»á¼«¤é¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¸½ºß¤â¤³¤Î¥³¥é¥à¤ÏÆÉ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤ä´û¤Ë¥²ー¥à¤òÍ·¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¥É¥ê¥ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ª¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê¡È°ìµ¤ÄÌ´Ó¡É¤Ê¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦
¡¡ËÜºîÈ¯ÇäÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÃæ¿´¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º¬´´¤¿¤ë¥²ー¥àËÜÊÔ¤âÂçÊÑÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¡£²¿¤è¤ê¤â¡Ö¥É¥ê¥ë¡×¤Î¥Æー¥Þ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë´Ó¤ÄÌ¤·¤¿¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡È°ìµ¤ÄÌ´Ó¡É¤Ê¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Áàºî¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¯¤ë¤ê¤Ï¡¢¡Ö¥é¥»¥ó¥Àー8¡×¤Ê¤ëÆóÂÊâ¹Ô·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊºîÃæ¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥ó¥Ü¡×¡Ë¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥ê¥ë¤ÇÅ¨¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤à»Å³Ý¤±¤ò²õ¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æー¥¸¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥»¥ó¥Àー8¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿¥É¥ê¥ë¤ÏL¡¦R¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È²óÅ¾¡£ÄÌ¾ï²óÅ¾¤ÏR¥Ü¥¿¥ó¤Ç¡¢L¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤ÏµÕ²óÅ¾¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æー¥¸³«»Ï»þÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤â´ðËÜ¡¢1²óÅ¾¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸Æâ¤Ç¡Ö¥®¥¢¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¥É¥ê¥ë¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤ÆL¡¦R¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¥É¥ê¥ë¤òÏ¢Â³²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÀª¤¤¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥É¥ê¥¢¥Ã¥×¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥É¥ê¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢½é´ü¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤Ê»Å³Ý¤±¤ò²õ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÑµ×ÎÏ¤Î¹â¤¤Å¨¤ËÏ¢Â³¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿²¸·Ã¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤¬ºÇÂç¤Î3ÃÊ³¬ÌÜ¤ËÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¿ー¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥Ã¥×¥®¥¢¡×¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢L¡¦R¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¥É¥ê¥ë¤òÌµ¸Â¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤Ï¥¹¥Æー¥¸¥¯¥ê¥¢¤Î»þÅÀ¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥®¥¢¤òÃµ¤·¤Æ½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µÕ¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¿Ê¤à¤¿¤Ó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¤¬Á´ÊÔ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½ª»Ï¡¢Âà¶þ¤¹¤ë²Ë¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤¬¥É¥ê¥ë¤Ç¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤âÆñ´Ø¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤Î¿ô¡¹¡£¥É¥ê¥ë¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤«¤é¤Ï¡Ö·¡¤ë¡×¤ÎÆ°»ì¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜºî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊÉ¤äÃÏÌÌ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤Ê¤¬¤é·¡¤ê¿Ê¤à¤³¤È¤ò¼ç¤È¤·¤¿¥²ー¥àÀ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¸³«¤ä¾ìÌÌ¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡ÄËÜºî¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¥É¥ê¥ë¤Ç¤ä¤ë¤Î!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÅ¸³«¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ìー¥É¡£
¡¡½±¤¤Íè¤ëÅ¨¤Ë¥É¥ê¥ë¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ·âÂà¤¹¤ëÀïÆ®¤Ï½ø¤Î¸ý¡£¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ä¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¡¢Å¨¤ÎÃÆ¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¡¢¥Í¥¸¤ò³°¤¹¡¢¥É¥ê¥ë²óÅ¾¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤ë¡¢²Ì¤Æ¤Ï¿åÃæ¤òÀø¹Ô¤¹¤ë¡¢¶õ¤òÈô¤Ö¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥É¥ê¥ë¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯¾×·â¡Ê¾Ð·â¤È¤â½ñ¤¯¡Ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÏ¢Â³¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤«¡¢³Æ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌ©ÅÙ¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÇ»¤¤¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ñ¥º¥ë¡¢Ææ²ò¤¤ËÄ©¤à¤³¤È¤âÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢1¥¹¥Æー¥¸¤¢¤¿¤ê¤Î¹¶Î¬¤Ë10～20Ê¬¶¯¤«¤«¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤¬»¡¤»¤ë¤Ï¤º¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÀïÆ®ÌÌ¤Ç¤âÀáÌÜ¤´¤È¤Ë¸ÄÀÅª¤ÊÃæ¥Ü¥¹¡¢Âç¥Ü¥¹¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Ï¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÝ¤·Êý¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼åÅÀ¤Ë¥É¥ê¥ë¤òÆÍ¤»É¤¹¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ñ¥º¥ëÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤È¡¢Èó¾ï¤ËÃúÇ«¤Ê¸ÄÀÉÕ¤±¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÉ¬¸«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Ææ²ò¤¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë´Ø·¸¤ÇÂ»ß¤á¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥²ー¥à¥Æ¥ó¥Ý¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁà½Ä¤¹¤ëÀßÄê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤«¡¢¥¹¥íー¥Æ¥ó¥Ý¤«¤Ä½ÅÎÌ´¶¤Î¤¢¤ë¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÁàºî´¶¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¸ªÆ©¤«¤·¤ò¿©¤é¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ÎÊ¬¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÌ©ÅÙ¤ÎÇ»¤µ¡¢Áàºî´¶¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¥É¥ê¥ë¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ºî¤ê¤Ï¥×¥ì¥¤¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È³Î¼Â¡£²¿¤è¤ê¡¢¥É¥ê¥ë°Ê³°¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ï°ìÀÚÍê¤é¤º¡¢ÅÐ¾ì¤µ¤»¤â¤»¤º¤Îºî¤ê¤Ï¸ØÄ¥È´¤¤Ë°µ´¬¤Ç¡¢¡È°ìµ¤ÄÌ´Ó¡É¤Î¿¿Íý¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£¤¤¤º¤ìNintendo Switch¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¼î¶Ì¤Î1ºî
¡¡ËÜºî¤Ï²»³Ú¡¢¥¹¥Èー¥êー¡¢±é½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Î´°À®ÅÙ¤â¤¹¤³¤Ö¤ë¹â¤¤¡£²»³Ú¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤«¤ÄÇ®¤¤³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥®¥¢¡×»þ¤ËÎ®¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ÏÃ±¤ËÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤²ÉÔ²ÄÈò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ËÜºî¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë°ìÇ·À¥»á¤¬¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー ¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Ú¥ÑーÀï¤Î³Ú¶Ê¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿¸æÊý¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ò»¡¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥¹¥Èー¥êー¤â1980～1990Ç¯Âå¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Î¥ê¤È¡¢½ªÈ×¤ÎÇ®¤¹¤®¤ëÅ¸³«¤¬¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡£É®¼Ô¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¥é¥¹¥Ü¥¹Àï¤Ç¡¢»×¤ï¤º³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Û¤É¾×·â¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÀïÆ®¤Ê¤Î¤«¤Ï¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤À¤¬¡¢¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤Ö¤ó¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ËËÜºî¤ÏÈ¯Çä»þ´ü¤ÎºÝ¤É¤µ¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥²ー¥à»ï¡ØNintendo Power¡Ù¤Î2006Ç¯ÅÙ¤Î¥²ー¥à¥Üー¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ÉôÌç¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤ò¼õ¾Þ¡£³¤³°¥²ー¥à¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖGameSport¡×¤Ç¤â¥²ー¥à¥Üー¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ÉôÌç¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑ»ï¡ØForbes¡Ù¤ÎWEBÆÃ½¸¤Ç¡ÖÁ´¥²ー¥àµ¡ºÇ¹â¤Î2D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¤¯¤ë¤ê¡õ¥é¥»¥ó¥Àー8¤â¡ØÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶ー¥ºX¡Ù¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡ØNintendo Switch 2 ¤Î¤Ò¤ß¤ÄÅ¸¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ç¤Å·Æ²¤È¿¶Æ°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ìÃ¼¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤âËÜºîÈ¯Çä¸å¤ÏºÆ¤Ó¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Î¿·ºî³«È¯¤ò¼ç¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÌá¤ê¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥®¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤ë»Üºö¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¡Ø¥ê¥º¥à¥Ï¥ó¥¿ー ¥Ïー¥â¥Ê¥¤¥È¡Ù¡Ø¥½¥ê¥Æ¥£ÇÏ¡Ù¤Ê¤É¤Î´°Á´¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¤â¡ØTembo The Badass Elephant¡Ù¤È¡ØGIGA WRECKER¡Ê¥®¥¬¥ì¥Ã¥«ー¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦´°Á´¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤ä²áµî¤Î¡Ø¥Ñ¥ë¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥¸¥§¥êー¥Üー¥¤¡Ù¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤¬ÊÝ¤¿¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯¸½»þÅÀ¤ÇºÇ¿·¤Î´Ä¶¤ÇËÜºî¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤âÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç°ÛÍÍ¤Ê²Á³Ê¹âÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜºî¤Ï2015Ç¯¤ËWii U¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥³¥ó¥½ー¥ë¤ÇÉü¹ï¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¿¶Æ°µ¡Ç½¤â´°Á´¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿·Á¤Ç¡¢¤À¡£
¡¡¤æ¤¨¤Ëº£¸å¡¢Nintendo Switch¤ª¤è¤ÓNintendo Switch 2¤Î¡Ø¥²ー¥à¥Üー¥¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹ Nintendo Classics¡Ù¤ÇÉü¹ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¡ØNintendo Switch 2 ¤Î¤Ò¤ß¤ÄÅ¸¡Ù¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Ê¤é¡¢Éü¹ï¤ÏµÁÌ³¥ì¥Ù¥ë¤ËÅù¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¤¤¤Þ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤òÃÏ¤Ç¤¤¤¯¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¿ô¡¹¤¬¿§¤¢¤»¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤2D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·ËÜµ»ö¤òÄÌ¤·¤ÆÍ·¤Ó¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Áý¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÇÛ¿®¤Î¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤¼¤Ò¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡ØNintendo Switch 2 ¤Î¤Ò¤ß¤ÄÅ¸¡Ù¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö¥É¥ê¥ã～～¥Ã¡ª¡×¤Ê·æºî¡¢¸«Æ¨¤¹¤Ê¤«¤ì¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥·¥§¥ëー¥× ¡Ë