ÂæÏÑ¤Î¹ñ²ÈÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡¢ºë¶Ì¤ÎÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤È¤Î¶¨ÎÏ¿¼²½¤Ë°ÕÍß¡¡23Ç¯¤Ë¶¨ÄêÄù·ë
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ»Ô¤Î¡Ö¹ñ²ÈÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡×½àÈ÷½è¤ÎÅ¢ÌÃ¾´¼çÇ¤¤Ï4Æü¡¢Ãæ±û¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢2023Ç¯¤«¤é¸òÎ®¶¨ÎÏ¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¡ÖÅ´Æ»ÇîÊª´Û¡×¤È¡¢½êÂ¢ÉÊ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ê¤É¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¹ñ²ÈÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤ÏÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿Å´Æ»¹©¾ì¤Î·úÊª¤ò³èÍÑ¡£Á´ÌÌ³«´Û¤òÁ°¤Ë¡¢º£Ç¯7·îËö¤Ë°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤Î¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Å¢»á¤Ï¡¢Î¾´Û¤ÏÇîÊª´Û¶È³¦¤Î´·Îã¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¿Íºà¤äÅ¸¼¨¡¢¸¦µæ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¸òÎ®¤ä¶¨ÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Å´Æ»ÇîÊª´Û¤Çº£Ç¯2·î¡Á6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÎ®¶¨ÎÏ´ë²èÅ¸¡ÖÏÂÉ÷¡ßÂæÌ£ ÂæÏÑÅ´Ï©¤Î¿©Ê¸²½¡×¤â¤½¤Î°ì´Ä¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Å´Æ»ÇîÊª´Û¤Ë¤ÏÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Î¸øÊó¤ä»þ¹ïÉ½¤Ê¤Éµ®½Å¤ÊÊ¸¸¥¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢½êÂ¢ÉÊ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï´ØÏ¢¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¦Æ±¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Î´ë²è¤ä¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¼Â»Ü¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä¹ÖºÂ¤ò³«¤¯¤³¤È¡¢³Ø·Ý°÷¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤Ï¡¢¹ñ²ÈÅ´Æ»ÇîÊª´Û¤Î¸¦µæÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤¹ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê²«¹ª雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
